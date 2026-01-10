Queda atrapada y muere en el incendio de su casa: tragedia en el Real Sitio de San Ildefonso

Una mujer ha fallecido esta mañana en el incendio de una vivienda registrado en el Real Sitio de San Ildefonso, en Segovia. El aviso se recibió a las 09.35 horas en el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, que alertó de un fuego en un inmueble situado en la calle de la Melancolía Baja, número 17, con la posible presencia de una inquilina en el interior.

Ante la gravedad del aviso, el 1-1-2 activó a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Segovia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que desplazó una UVI móvil hasta el lugar.

Una vez concluidas las labores de extinción, los bomberos localizaron el cuerpo sin vida de la inquilina en el interior de la vivienda. El fallecimiento fue confirmado por el personal sanitario desplazado. Por el momento, se desconoce la edad de la víctima y las circunstancias en las que se originó el incendio.

El suceso se encuentra bajo investigación para esclarecer las causas del fuego.