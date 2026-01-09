Colocan "pequeños explosivos caseros" y arrancan banderas en la casa de un militante de Podemos en Navas de Oro

Imagen de los desperfectos en la vivienda del militante de Podemos de Navas de Oro Podemos Segovia

Podemos ha denunciado ante la Guardia Civil los daños que su militante Agustín Arranza, de Navas de Oro (Segovia), ha sufrido en su vivienda la pasada Nochevieja, después de varios episodios de "acoso" que viene padeciendo desde "el verano pasado, como represalia por el papel que ha jugado en la oposición a la instalación de una planta de biogás en el pueblo".

Según el comunicado que Podemos ha remitido a los medios de comunicación, un grupo de desconocidos invadió el patio del chalet donde reside Agustín en el municipio segoviano, arrancando una bandera palestina y otra republicana que estaban colgadas en las ventanas.

Asimismo, aseguran que se colocaron "dos pequeños explosivos caseros" que han provocado desperfectos en la fachada y en los escalones de acceso a la vivienda.

Desde el pasado verano, han desvelado que el militante morado viene sufriendo agresiones por parte de desconocidos que han "lanzado huevos y piedras contra las ventanas y la fachada de la vivienda, además de otras situaciones de acoso".

El partido ha tachado de "inaceptable" la situación e incluso ha llegado a afirmar que se trata de un "claro caso" de un presunto delito de odio y persecución ideológica.

Asimismo, han querido trasladar su "apoyo y solidaridad" con el vecino peguerino y militante de Podemos. El portavoz del partido en Segovia, Carlos Gil Cuevas, ha resaltado que no se puede normalizar "la violencia ultraderechista en nuestro país".

En esta línea, ha subrayado que el acoso y la violencia política son "intolerables" y ha apuntado que la "extrema derecha debe saber que no van a callarnos ni hacernos bajar los brazos, estamos aquí para hacerles frente".

"Estos delincuentes son el brazo armado del extractivismo. En muchas otras partes estamos viendo que los defensores del territorio y el medio ambiente sufren acoso por anteponer el bien común al beneficio económico de unos pocos", ha añadido.

Por último, ha destacado la importancia de que esta violencia "no logre su objetivo de hacernos callar", ya que "lo contrario es darle alas".