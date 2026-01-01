Apenas doce minutos en marcha y ya en acción: así ha sido el estreno de los bomberos de la Diputación de Segovia

Intervención de los bomberos de la Diputación de Segovia Cedida

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Segovia inició oficialmente su actividad en la medianoche del 1 de enero de 2026, tal y como estaba previsto.

A las 00:01 horas comenzaba a operar este nuevo servicio esencial desde el parque de bomberos de Palazuelos de Eresma.

Un total de doce efectivos participaron en el arranque del servicio durante la última noche del año: seis bomberos, tres jefes de dotación, un sargento y el oficial director técnico del SPEIS.

Apenas doce minutos después de comenzar su actividad, a las 00:13 horas, recibieron el primer aviso del 112 Castilla y León por un incendio de mobiliario urbano con posible afectación a vehículos en la urbanización Quinta Real.

Hasta el lugar se desplazaron un jefe de dotación y tres bomberos a bordo de una Bomba Rural Pesada (BRP).

A su llegada, procedieron a la extinción de un contenedor de residuos orgánicos que había resultado afectado por el fuego, con daños leves en un contenedor adyacente. Los efectivos confirmaron que no existían riesgos adicionales para los viandantes ni afectaciones secundarias.

Tras el suceso, el director técnico del SPEIS, Carlos Castro, realizó un “llamamiento al civismo” para evitar este tipo de incidentes.

Posteriormente, a las 00:47 horas, se recibió un segundo aviso por un supuesto incendio en un apilamiento de madera en la localidad de Hontalbilla.

Desde el parque de Palazuelos se movilizaron una Bomba Rural Pesada y una Bomba Nodriza Pesada, con dos jefes de dotación y tres bomberos.

No obstante, la intervención fue anulada antes de llegar al lugar tras confirmarse que se trataba de una hoguera vecinal controlada.

Tras estos dos avisos, la primera noche de funcionamiento del SPEIS de la Diputación de Segovia transcurrió sin más incidentes que requirieran la intervención de los efectivos desplegados en el dispositivo especial de fin de año.