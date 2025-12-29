Una residencia de Segovia estrena un robot que hace videollamadas, recita poemas y pone música a los ancianos

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, inaugura dos unidades de convivencia en el Centro de Servicios Sociales La Fuencisla Ical

La residencia de mayores La Fuencisla, en Palazuelos de Eresma, ha inaugurado este lunes dos nuevas unidades de convivencia, Los Fresnos y Los Claveles, que incorporan un robot social y dos andadores inteligentes como eje de un modelo de atención centrado en la persona.

Las nuevas dependencias ya están ocupadas por una treintena de residentes y elevan a seis el número total de unidades del centro, según apunta la Diputación de Segovia.

El acto ha estado presidido por la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, quienes han firmado un protocolo de colaboración para transformar el centro en un "ecosistema innovador" que combine cuidados personalizados e innovación tecnológica.

La actuación ha contado con una inversión global de 1,7 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León, destinada tanto a la creación de las unidades de convivencia como a la mejora de la accesibilidad, con financiación de los fondos europeos Next Generation EU.

A esta cuantía se suma la inversión cercana al medio millón de euros realizada por la Diputación de Segovia, que ha aportado 220.388 euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Cada unidad acoge a quince personas en habitaciones individuales y dobles con baño propio y espacios comunes concebidos para generar entornos más hogareños, reducir la masificación y fomentar la autonomía.

En ellas trabajan alrededor de treinta y cinco profesionales de atención directa, enfermería, medicina, psicología, terapia ocupacional, trabajo social y servicios generales.

El robot social incorporado al centro interactúa con los residentes mediante actividades de estimulación cognitiva y física, facilita la comunicación con las familias a través de videollamadas, reproduce música, recita poemas y contribuye a fortalecer las relaciones entre las personas mayores.

Desde la Junta subrayan que este recurso complementa la labor del personal y refuerza la atención integral a los residentes de avanzada edad.

Junto a él, los dos andadores inteligentes permiten desplazamientos más seguros y autónomos, se detienen automáticamente para prevenir caídas y facilitan que las personas con movilidad reducida puedan moverse con mayor independencia.

Isabel Blanco ha destacado que esta modernización es fruto de la colaboración entre la Junta y la Diputación de Segovia, que "comparten objetivos" y trabajan de forma coordinada para situar a las personas en el centro de las políticas sociales.

En la misma línea, Miguel Ángel de Vicente ha señalado que estas actuaciones consolidan el compromiso de la institución provincial con unos servicios sociales de calidad y con residencias más sostenibles, funcionales y acogedoras.

Primera comunidad en implantar el grado III+ de dependencia

Durante su visita, la vicepresidenta ha anunciado además que Castilla y León se convierte en la primera comunidad autónoma en implantar el grado III+ de dependencia, cuya regulación se publica este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Este nuevo grado reconoce específicamente a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica en estado avanzado y a otras con enfermedades irreversibles que generan una dependencia completa.

El grado III+ permite acceder a prestaciones económicas vinculadas a servicios de asistencia personal o ayuda a domicilio que pueden alcanzar hasta 9.900 euros mensuales y está dirigido a personas que requieren atención permanente tanto para actividades básicas de la vida diaria como para cuidados instrumentales y respiratorios.

La solicitud podrá tramitarse a través de la web de la Junta y se gestionará con carácter prioritario, en adaptación a la normativa estatal y con el objetivo de garantizar una atención integral y mejorar la calidad de vida.