Intoxicados varios vecinos de un pueblo de Segovia por metamsodio tras esparcirlo demasiado cerca del municipio

La Guardia Civil de Segovia ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito de lesiones, tras aplicar de forma incorrecta un producto fitosanitario en Fuente el Olmo de Íscar.

Los hechos ocurrieron el 4 de octubre de 2025, cuando varios vecinos manifestaron que estaban sufriendo problemas respiratorios vinculados al tratamiento agrícola cercano a la localidad.

Las primeras actuaciones se centraron en alertar a la población sobre el vertido del producto y en recomendar el confinamiento en domicilios, dado que la sustancia podía afectar a la salud.

Al mismo tiempo, la Guardia Civil pudo identificar a la persona que realizaba la aplicación del fitosanitario, instándole a detener de inmediato el tratamiento.

Una patrulla del Sesprona de Coca, junto con inspectores de sanidad vegetal de la Junta de Castilla y León, corroboró que el uso del producto, metamsodio, se había realizado de forma indebida, aplicándose a una distancia inferior a la permitida respecto al núcleo urbano. Por ello, se presentó una denuncia por supuesta infracción a la Ley de Sanidad Vegetal.

Tras recopilar las denuncias de los ciudadanos afectados, la Guardia Civil investigó tanto al empleado encargado de la aplicación como al responsable de la empresa contratada, por la supuesta comisión de varios delitos de lesiones.

El metamsodio es un fumigante de uso restringido, utilizado principalmente para la desinfección agrícola del suelo. Su aplicación requiere medidas de control estrictas, ya que la proximidad a zonas habitadas puede generar emisiones de gases tóxicos que afecten a personas y al entorno.

La investigación se ha llevado a cabo por la Unidad del Seprona de la Comandancia de Segovia, en colaboración con el Servicio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y el cumplimiento de la normativa agrícola.