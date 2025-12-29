Cisma entre el Ayuntamiento de Segovia y la Policía Local por las protestas navideñas: “La seguridad está en riesgo”

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia ha decidido interrumpir “de manera temporal” las negociaciones con la Policía Local y los sindicatos mientras se mantengan las medidas de presión emprendidas unilateralmente por los agentes.

En este caso porque se han abstenido de realizar servicios esenciales para garantizar la seguridad en eventos con gran afluencia de público durante las fiestas navideñas.

La decisión se comunicó en la reunión convocada este lunes de la Mesa de Negociación del Ayuntamiento, a la que asistieron la concejala de Personal, María Carpio; el concejal de Seguridad Ciudadana, César Martín; los tenientes de alcalde Alejandro González-Salamanca y José Luis Horcajo; y la concejala Berta Migueláñez.

Durante el encuentro, el equipo de gobierno subrayó que las medidas de presión adoptadas por los policías son “claramente lesivas para el conjunto de la ciudadanía”.

El concejal de Seguridad Ciudadana, César Martín, expresó su malestar por las formas empleadas por los agentes, que, según indicó, “fueron conocidas por el Ayuntamiento a través de los medios de comunicación, en forma de hechos consumados, mientras se negociaba”.

Martín también señaló su sorpresa por la inclusión de nuevas reivindicaciones que hasta ahora nunca se habían planteado, interpretando estas demandas como un intento de justificar una postura de fuerza “claramente desproporcionada e injustificada” que ha derivado en la dejación del servicio prioritario que corresponde a la Policía Local.

Entre los nuevos puntos reclamados se incluyeron asuntos ya resueltos, como la dotación de material, vestuario y sistemas de comunicación, así como la plantilla, que se ha incrementado hasta los 111 efectivos desde el inicio del mandato.

El Ayuntamiento recordó que los servicios afectados corresponden a eventos con alta concurrencia, cuya seguridad resulta especialmente sensible durante las fechas navideñas, en un contexto de alerta cuatro por terrorismo declarado por el Ministerio del Interior.

En riesgo

La falta de policías locales suficientes, como ocurrió durante la tarde buena, “ha puesto en riesgo tanto a la ciudadanía como a los propios agentes que sí cumplieron con sus obligaciones”.

A pesar del conflicto, el equipo de gobierno mostró su disposición al diálogo, señalando que está abierto a negociar los asuntos legítimos que ya se habían planteado, incluida la equiparación salarial con otros cuerpos policiales de Castilla y León.

Para retomar las conversaciones, se exige a los agentes abandonar las medidas de presión y regresar a la Mesa de Negociación, en los términos establecidos antes de que se iniciaran las protestas el 12 de diciembre.

El Ayuntamiento insistió en su llamamiento a que la Policía Local cumpla con sus funciones y recupere el compromiso con la seguridad de los segovianos, en línea con las responsabilidades de un cuerpo de seguridad jerarquizado y armado.