Un camión impacta contra un coche detenido en la A-1 en Segovia con cuatro ocupantes en su interior

Retenciones como consecuencia del accidente en la A-1 en Segovia

Un camión ha impactado contra un vehículo que se encontraba detenido en la calzada con cuatro ocupantes en su interior en la A-1, a su paso por Grajera (Segovia) y en sentido Madrid.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 15:46 horas que alertaba sobre el accidente en el kilómetro 121 de la citada autovía.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de emergencias de Sacyl, que han movilizado recursos hasta la zona.

Por el momento, se desconoce el alcance del siniestro, así como el estado de las posibles víctimas. Además, el accidente está produciendo retenciones en la zona.