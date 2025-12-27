La Diputación de Segovia abre la convocatoria del plan de ayudas de inversiones municipales

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, durante una visita a una obra del PAIMP de otro año en Valle de Tabladillo

La Diputación de Segovia ha abierto la convocatoria de subvenciones del Plan de Ayudas a Inversiones Municipales de la Provincia (PAIMP) para este 2026, que contará con una dotación económica de 10 millones de euros, sumando la financiación de la institución provincial (7 millones) y las aportaciones de las entidades locales.

Los ayuntamientos interesados, una vez han sido publicadas las bases en el Boletín Oficial de la Provincia este pasado 26 de diciembre, pueden presentar ya las solicitudes referidas a los proyectos que quieran desarrollar este próximo año al amparo del plan.

El plazo de presentación estará abierto hasta el próximo 22 de enero de 2026 y las solicitudes deben formalizarse, de forma exclusiva, de manera telemática en la sede electrónica de la página web de la Diputación de Segovia.

Será solo cuando se resuelva la convocatoria, cuando las entidades locales que hayan solicitado las ayudas tendrán que presentar el proyecto técnico o la memoria valorada, antes del 15 de abril del próximo año, facilitando así este paso a los ayuntamientos en este primer trámite. El plazo máximo de ejecución y justificación de las inversiones llega hasta el 30 de noviembre.

El espíritu de la convocatoria es conceder ayudas para financiar obras de competencia municipal que son necesarias para la gestión de los intereses locales de cada pueblo. Las actuaciones subvencionables tienen que ser ejecutadas entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2026, pudiendo participar todos los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes.

Otra de las características del plan es el amplio abanico de posibilidades que tienen los ayuntamientos en cuanto a las modalidades de las actuaciones que pueden optar al mismo.

El PAIMP 2026 contempla proyectos relacionados con el ciclo integral del agua, pavimentación y urbanización, alumbrado público, también en cementerios, casas consistoriales, accesos a los núcleos de población, edificios municipales de uso público, parques y jardines, instalaciones deportivas, ornato público y elementos de comunicaciones y mejora de la conectividad.

El total de las subvenciones a conceder no podrá exceder los 7 millones, que se consignan en el presupuesto de la Diputación de Segovia para 2026. Ahora bien, si se suma la aportación de las entidades locales, la inversión por todo el territorio alcanzará los 10 millones de euros.

La financiación de las inversiones contará, como es habitual, con aportación conjunta de la institución provincial y de la entidad local beneficiaria, en función de los ratios de población.

De esta manera, en los municipios de hasta 100 habitantes, la Diputación se hará cargo del 80% de la inversión, siendo el 20% pendiente financiado por el ayuntamiento.

Entre los municipios de 101 y 500 habitantes, las tres cuartas partes del montante serán desembolsadas por la Diputación. Mientras que en los de entre 501 y 20.000 la proporción será de 70-30%.