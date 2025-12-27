Un conductor con una furgoneta atropella a un niño de 5 años en Segovia

Un niño de 5 años ha resultado herido en la mañana de este sábado, 27 de diciembre, tras ser atropellado por un conductor que iba en una furgoneta en Segovia.

Los hechos, según han informado fuentes de la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, han ocurrido sobre las 11:44 horas, cuando se ha recibido una llamada avisando del suceso que ha ocurrido entre la Plaza Díaz Sanz y la calle Pintor Montalvo.

El aviso se ha trasladado a la Policía Nacional, a la Policía Local de Segovia y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado recursos para atender al menor.

El niño de 5 años, según el alertante, tenía un golpe en la cabeza y estaba sentado y consciente. Por el momento, no ha trascendido si ha necesitado de traslado a un centro hospitalario.