Irene, dueña de la administración que ha dado 200.000 € con la Lotería de Navidad: “Una alegría tremenda”

Ha repartido, en ventanilla, una serie del cuarto premio, gracias al 78477. Más información: Lotería Navidad 2025, en directo

Alegría tremenda en la administración de Loterías Juan Bravo 1 de Segovia gracias al cuarto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y al 78477 que ha dejado parte del premio en la localidad segoviana.

Un premio que ha salido a las 9:52 horas de esta mañana de lunes y que ha inundado de alegría la administración de loterías de Irene, que ha charlado con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Sentimos mucha alegría. Una alegría tremenda. Esto es muy bonito. Repartir dinero a los que más lo necesitan. Se ha repartido en ventanilla. Una serie”, asegura, en declaraciones a este periódico, Irene, la dueña de la administración.

Nuestra protagonista, dueña de esa Administración Número 2 de Segovia, asegura que “ya están con el champán” celebrándolo.

“Hemos dado 200.000 euros. Estamos muy contentos por ello. Ojalá vengan más premios”, ha finalizado.