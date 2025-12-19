El camión ardiendo en El Espinar

El camión ardiendo en El Espinar Fotografía: DGT

Segovia

Retenciones kilométricas en la AP-6 tras arder un camión

El Servicio de Emergencias ha recibido 15 llamadas por un suceso que está provocando que el tráfico sea lento en el lugar.

Publicada

El Servicio de Emergencias 112 recibía, a las 16.20 horas de la tarde de este viernes, 19 de diciembre, un total de 15 llamadas alertando sobre el incendio de un camión en la AP-6 en sentido A Coruña y dentro del término municipal de El Espinar (Segovia).

Por suerte, no hay que lamentar heridos y el 112 ha dado aviso del suceso a los Bomberos, también a la Guardia Civil de Tráfico y a Medio Ambiente.

El accidente está provocando retenciones kilométricas entre el punto 63 y el 67 de la vía, en sentido creciente.

Problemas en el tráfico que se mantendrán hasta la retirada de dicho camión.