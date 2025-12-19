Retenciones kilométricas en la AP-6 tras arder un camión

El Servicio de Emergencias 112 recibía, a las 16.20 horas de la tarde de este viernes, 19 de diciembre, un total de 15 llamadas alertando sobre el incendio de un camión en la AP-6 en sentido A Coruña y dentro del término municipal de El Espinar (Segovia).

Por suerte, no hay que lamentar heridos y el 112 ha dado aviso del suceso a los Bomberos, también a la Guardia Civil de Tráfico y a Medio Ambiente.

El accidente está provocando retenciones kilométricas entre el punto 63 y el 67 de la vía, en sentido creciente.

Problemas en el tráfico que se mantendrán hasta la retirada de dicho camión.