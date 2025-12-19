Retenciones kilométricas en la AP-6 tras arder un camión
El Servicio de Emergencias ha recibido 15 llamadas por un suceso que está provocando que el tráfico sea lento en el lugar.
Más información sobre sucesos: Retenciones kilométricas en la A-62, dentro de la provincia de Valladolid, tras un accidente múltiple
El Servicio de Emergencias 112 recibía, a las 16.20 horas de la tarde de este viernes, 19 de diciembre, un total de 15 llamadas alertando sobre el incendio de un camión en la AP-6 en sentido A Coruña y dentro del término municipal de El Espinar (Segovia).
Por suerte, no hay que lamentar heridos y el 112 ha dado aviso del suceso a los Bomberos, también a la Guardia Civil de Tráfico y a Medio Ambiente.
El accidente está provocando retenciones kilométricas entre el punto 63 y el 67 de la vía, en sentido creciente.
A las 16:20 horas se han recibido 15 llamadas en la Sala de Operaciones del 1-1-2 CyL alertando sobre el incendio de un camión en la #AP6 sentido A Coruña.— 112 Castilla y León (@112cyl) December 19, 2025
Avisados:
✅Bomberos de Segovia
✅Guardia Civil de Tráfico https://t.co/GNn7RPAfbq
Problemas en el tráfico que se mantendrán hasta la retirada de dicho camión.