Choca contra una vaca con su turismo en un pueblo de Segovia: herido y hospitalizado un hombre de 53 años

Un hombre de 53 años ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico en la noche de este sábado, 14 de diciembre, en El Espinar (Segovia), tras colisionar su turismo contra una vaca, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 21:02 horas de la noche y los alertantes informaban de que el varón se encontraba herido y consciente.

Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, también a la Policía Local de El Espinar y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que enviaron una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de El Espinar.

Finalmente, el herido fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Segovia tras ser atendido en el lugar del siniestro.