Los tres pueblos de Segovia que mejoran su patrimonio histórico con una nueva iluminación eficiente

La Diputación de Segovia ha completado la renovación integral de la iluminación ornamental de diversos monumentos y espacios históricos de Sepúlveda, Maderuelo y Riaza, una actuación enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Hoces de Segovia.

El proyecto, cuyo diseño se inició en 2023, forma parte de las inversiones destinadas a modernizar la experiencia del visitante y a mejorar la calidad paisajística nocturna en tres de los municipios más representativos de este entorno natural y patrimonial.

La intervención ha sido diseñada y dirigida por el diseñador de iluminación Albert Sá y apuesta por una iluminación cálida, precisa y eficiente, pensada para realzar la arquitectura sin generar deslumbramientos ni contaminación lumínica.

Para ello, se han sustituido luminarias obsoletas por sistemas LED de bajo consumo y se han incorporado ópticas direccionales y viseras específicas que evitan la dispersión de la luz hacia viviendas y hacia el cielo nocturno, mejorando notablemente la calidad ambiental y visual de estos entornos históricos.

En Sepúlveda, la renovación es visible en enclaves emblemáticos como el santuario de la Virgen de la Peña, la iglesia de los Santos Justo y Pastor, la iglesia de Santiago, la Torre del Reloj y la Puerta del Ecce Homo.

Plan Sostenibilidad en Maderuelo

En Maderuelo, la nueva iluminación pone en valor las texturas y volúmenes de los templos de Santa María del Castillo y San Miguel. Por su parte, en Riaza, la actuación se ha centrado en la iglesia de la Virgen del Manto y en la fachada del Ayuntamiento, contribuyendo a crear una imagen nocturna más armónica y coherente en el conjunto de la Plaza Mayor.

Una mejora visible para vecinos

Además de reducir de forma significativa el consumo energético, la nueva iluminación genera escenas nocturnas más uniformes, respetuosas y acordes al carácter histórico de cada municipio.

La actuación mejora la percepción del patrimonio y ofrece una experiencia más agradable tanto a los vecinos como a las personas que recorren estos espacios en horario nocturno.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha señalado que “los vecinos, los visitantes y cualquier persona que pasee por estos municipios pueden comprobar ya el cambio: una luz más cálida, más precisa y más respetuosa con el entorno.

El patrimonio se ve mejor, se entiende mejor y se disfruta mejor”. Figueredo ha destacado también que esta iluminación “aporta serenidad, realza la belleza de plazas y templos y devuelve el protagonismo a la arquitectura sin molestar a quienes viven cerca, ya que evita deslumbramientos y elimina la dispersión de luz hacia el cielo”.

Plan de sostenibilidad en Sepulveda

Asimismo, ha subrayado que el proyecto “refleja muy bien la manera en la que estamos transformando el territorio, con intervenciones que mejoran la vida cotidiana, hacen nuestros pueblos más atractivos y, al mismo tiempo, reducen el consumo energético, avanzando hacia un modelo más moderno, eficiente y equilibrado”.

La actuación se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Hoces de Segovia, impulsado por la Diputación de Segovia y financiado por los Fondos Next Generation UE, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.