Herida una niña de 4 años tras golpear un turismo a una silla de bebé en Segovia
La menor ha sido trasladada en ambulancia al hospital de la capital.
Una niña de solo 4 años ha resultado herida tras golpear un turismo una silla de bebé en la noche de este sábado, 6 de diciembre, en la carretera Villacastín número 11 de Segovia, como ha informado el Servicio de Emergencias.
La menor se encontraba consciente, pero, rápidamente, se dio aviso a la Policía Local y Nacional y también a Emergencias Sanitarias-Sacyl.
Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia de soporte vital básico y también personal de Atención Primaria.
Finalmente, se trasladó a la menor, en ambulancia, al Hospital de Segovia.