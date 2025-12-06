La caravana más sabrosa de Segovia se exhibe en su última parada en una famosa feria: “Es ejemplo de calidad"

Presencia de la Caravana de Alimentos de Segovia en la XIII Feria del Acebo de Prádena Fotografía: Diputación de Segovia

Prádena ha celebrado hoy la XIII Feria del Acebo, décima y última parada de la Caravana de Alimentos de Segovia 2025, en una jornada marcada por el cielo gris y la lluvia intermitente. A pesar del tiempo, fueron muchos los vecinos y visitantes que no quisieron faltar a esta cita que se ha convertido en uno de los encuentros invernales más emblemáticos de la provincia.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, visitaron la feria y recorrieron el mercado, las actividades y los espacios dedicados a los productores de la marca Alimentos de Segovia, que han puesto el broche final a un año de intenso trabajo promocional por todo el territorio.

En este sentido, De Vicente ha destacado que “que hoy estemos aquí, con el tiempo en contra y la plaza llena, demuestra la fuerza que tiene esta feria y el arraigo que posee en la provincia. La Feria del Acebo es un ejemplo de cómo tradición, naturaleza y calidad agroalimentaria pueden caminar de la mano para generar actividad y fijar población en el medio rural”.

Por su parte, Rodríguez ha añadido que esta última parada de la Caravana resume a la perfección el espíritu del proyecto. “Hoy cerramos un recorrido que ha llevado los productos de nuestros socios a cada rincón de la provincia, y hacerlo en Prádena, con su acebal y su identidad rural tan reconocible, es enormemente simbólico”.

Desde primera hora de la mañana, las Rutas del Acebo, el mercado artesanal, la Caravana de Alimentos de Segovia y las actividades familiares atrajeron a residentes y visitantes que han llenado la Plaza Mayor y los distintos espacios del municipio.

Los trece socios participantes -Las Dos Antiguas, La Dula de las Mesetas, Cáñamo Canniebas, Pan Colectivo, Entrehoces, Aceitunas Hilario, Valmenia, Moncedillo, Huma Ahumados, A tu gusto!, Navaltallar, Ahumados Perser y Bendito Nanno- han presentado una muestra variada del talento agroalimentario segoviano, convirtiendo la feria en una experiencia de sabor, tradición y sostenibilidad.

Así lo ha remarcado el presidente de la Diputación quien ha puesto en valor el trabajo conjunto entre administraciones, productores y tejido local, afirmando que “las ferias crecen cuando la gente responde, y hoy Prádena vuelve a demostrar que la provincia apuesta por lo nuestro, incluso en un día tan desapacible”.

El ambiente festivo se ha mantenido a lo largo del día gracias a talleres, demostraciones, música tradicional y propuestas culturales que completaron una programación pensada para todos los públicos.

Con su celebración en Prádena, la Caravana de Alimentos de Segovia cierra su calendario de ferias de 2025, después de recorrer durante todo el año algunos de los encuentros más representativos de la provincia. La Diputación ha destacado el compromiso de productores, ayuntamientos y ciudadanía en un proyecto que continúa creciendo y reforzando el papel del sector agroalimentario en el territorio.