La AMPA del colegio Fray Juan de la Cruz dice basta: denuncian barreras, charcos y espacios degradados

Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, la AMPA del CEIP Fray Juan de la Cruz, conocido como 'la Aneja', ha celebrado esta mañana de miércoles una nueva concentración a las puertas del centro para denunciar el deterioro de varios espacios escolares y exigir soluciones inmediatas a las administraciones competentes.

El acto ha estado marcado por la lectura de un manifiesto en el que las familias han puesto el foco en la falta de accesibilidad y en las dificultades que estas deficiencias generan para el alumnado.

La movilización forma parte de una serie de protestas iniciadas el pasado mes de noviembre para reclamar la suspensión de unas obras consideradas inseguras, así como medidas urgentes que garanticen condiciones educativas adecuadas.

Las acciones ya han tenido efectos. El Ayuntamiento de Segovia confirmó la paralización de las obras por falta de permisos y ha señalado que la Universidad de Valladolid se ha comprometido a cursar una declaración responsable mientras los técnicos municipales evalúan la seguridad de la intervención, especialmente la que afecta al colegio.

Durante la concentración, un representante de la AMPA leyó un manifiesto en el que se denunció especialmente el estado de varios espacios fundamentales para el día a día del centro.

Entre ellos, la pista deportiva, “en estado de máxima degradación”, donde se han producido caídas tanto de alumnos como de personal docente; o el acceso principal del colegio, que en días de lluvia desemboca en un gran charco que deben sortear niños, familias con carritos y personas mayores.

El texto también recordó otras carencias: las goteras del techado del rocódromo, la falta de un cobertizo para los carros del alumnado de 0 a 3 años, y la valla provisional instalada por la UVa tras sus obras, que reduce de forma significativa el espacio del patio de infantil.

“El deterioro de estos espacios no solo obstaculiza la accesibilidad, sino que limita la función educativa y la socialización de nuestros hijos e hijas”, denunció la AMPA, que exige al Ayuntamiento y a la Dirección Provincial de Educación que asuman sus responsabilidades y garanticen un entorno escolar digno.

El gimnasio, un espacio clave

El manifiesto insistió también en la reivindicación histórica de las familias: el retorno del gimnasio, utilizado durante más de una década por la Universidad de Valladolid. La AMPA subraya que se trata de un espacio imprescindible para la práctica deportiva, las actividades en días de lluvia y la vida comunitaria del centro.

“Necesitamos sí o sí este espacio”, recordaron, instando nuevamente a la Dirección Provincial a intervenir para asegurar la dignidad y la calidad de la educación pública.

A la concentración asistieron alrededor de 30 personas, entre familias y miembros de la comunidad educativa, además de representantes de Segovia en Marcha e Izquierda Unida, que mostraron su apoyo a las reivindicaciones del centro.

La AMPA cerró el acto recordando el significado del Día de la Discapacidad: “Solo con atención, inversión y medios podemos asegurar la plena accesibilidad de todos y para todos”. Y lanzó un mensaje final: “La escuela es de quien la habita. Defendámosla unidas, unidos”.