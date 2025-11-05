Ambulancia de SACYL en una imagen de archivo

Ambulancia de SACYL en una imagen de archivo Luis Cotobal

Segovia

Muere un trabajador de 40 años tras caer desde un tejado en un pueblo de Segovia

El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido el aviso a las 10:13 horas, alertando de que el hombre había caído y se encontraba inconsciente.

Un trabajador de unos 40 años ha fallecido esta mañana de miércoles tras precipitarse desde un tejado a una altura aproximada de ocho metros en la calle Roble, número 25, de Valverde del Majano.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una UVI móvil y un equipo médico de la zona.

A su llegada, los sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador.

Valverde del Majano, situado en la campiña segoviana, cuenta con una población de 1.126 habitantes.