Muere un trabajador de 40 años tras caer desde un tejado en un pueblo de Segovia
El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido el aviso a las 10:13 horas, alertando de que el hombre había caído y se encontraba inconsciente.
Un trabajador de unos 40 años ha fallecido esta mañana de miércoles tras precipitarse desde un tejado a una altura aproximada de ocho metros en la calle Roble, número 25, de Valverde del Majano.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una UVI móvil y un equipo médico de la zona.
A su llegada, los sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador.
Valverde del Majano, situado en la campiña segoviana, cuenta con una población de 1.126 habitantes.