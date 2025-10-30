Los ayuntamientos pagarán 5 euros por habitante por el servicio de bomberos de la Diputación de Segovia

La Diputación de Segovia ha aprobado por mayoría en su pleno de este jueves la creación de una tasa de 5 euros por habitante para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Una aportación que pagarán todos los ayuntamientos de la provincia en relación a su población.

El presidente de la Diputación ha explicado esta nueva tasa porque "no es partidario de lo gratis" y que busca que los ayuntamientos sean "cómplices" del desarrollo de este servicio esencial. Lo recaudado supondrá alrededor del 10% del coste total del servicio de bomberos en la provincia de Segovia.

PSOE e Izquierda Unida han votado en contra. Para los socialistas esta tasa es "una ocurrencia". Aseguran tener dudas jurídicas sobre la legalidad de esta medida y consideran que serán "los bolsillos" de los ciudadanos de Segovia los que acaben asumiendo ese importe.

El diputado de Hacienda, Óscar Moral, ha respondido que su manera de hacer política "va dirigida a servicios esenciales y no a caprichos de la izquierda". Hizo referencia a la cuota que ha cobrado el Gobierno a los municipios para el control de felinos.

El grupo socialista ha realizado el cálculo de lo que tendrán que abonar algunos municipios de la provincia. Asegura que supondrá 50.000 euros al año para El Espinar, 47.000 para Cuéllar o 26.000 para La Granja. También ha echado cuentas en municipios de menor tamaño. Esta tasa de 5 euros por habitante supondrá 5.000 euros al Ayuntamiento de Turégano.

Acusan además de que esta aportación será "solo para que existan" los parques de bomberos porque luego "tendrán que abonar una cantidad adicional" por cada intervención.

La portavoz de IU, Ana Peñalosa, ha criticado la medida porque "no se trata de una competencia propia" de la institución provincial. Ha sido replicada por el presidente de la Diputación que defiende la medida para que los municipios sean conscientes de "lo que va a costar".

La tasa también ha contado con el voto a favor de los dos diputados no adscritos. Para David Gutiérrez es "justa ya que cuesta más Netflix o HBO". Vox se ha abstenido al c