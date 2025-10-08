El Espinar aclara que el servicio de agua seguirá siendo municipal: "Lo que cambia es la forma de gestionarla"

El Ayuntamiento de El Espinar (Segovia) ha aclarado este miércoles que la gestión del servicio de agua y saneamiento del municipio seguirá siendo municipal y el alcalde, Javier Figueredo, ha precisado que "lo que cambia es la forma de gestionarla".

En este sentido, desde el Consistorio han señalado que la decisión ha sido tomada por los "problemas actuales de abastecimiento" como consecuencia del vaciado que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) está llevando a cabo en el embalse de El Tejo para repararlo, siendo este la infraestructura de la que se abastece El Espinar.

Una situación que, según han recalcado, "ha evidenciado la fragilidad del sistema actual y la necesidad de adoptar medidas estructurales que permitan garantizar reservas suficientes, mejorar la eficiencia y evitar que el municipio vuelva a verse en una situación de escasez en el futuro".

De esta manera, han resaltado que el cambio propuesto "no supone en ningún caso una privatización del agua", pues la nueva modalidad es una "gestión indirecta mediante concesión". "Una fórmula legal y habitual que permite a una empresa especializada realizar la gestión técnica y operativa del servicio bajo la supervisión directa del Ayuntamiento", han añadido.

El cambio viene dado por los estudios técnicos y económicos elaborados por la comisión municipal que han evidenciado que la actual gestión es "ineficiente y fragmentada", siendo gestionada una parte desde el Ayuntamiento y otra, como la facturación, mediante contratos externos, por ejemplo, con Aquona.

Además, han revelado la necesidad de "inversiones urgentes en redes, contadores, depósitos, sistemas de filtrado y telecontrol". Una circunstancia a la que se suma que las tarifas actuales "no cubren los costes reales del servicio, impidiendo acometer las mejoras necesarias".

De igual manera, las limitaciones presupuestarias municipales "dificultan asumir las inversiones sin comprometer otras áreas de gasto". En este contexto, han defendido que la gestión indirecta por concesión hace que una empresa "asuma el mantenimiento completo del servicio, las inversiones necesarias y el riesgo económico, sin aumentar el gasto municipal ni generar deuda".

El estudio de la comisión propone, de esta forma, una actualización de las tarifas del 24% que equivale al IPC acumulado desde 2018, año de la última revisión.

Es decir, pasará de 28 euros trimestrales a 34,7 euros, es decir, 6,7 euros más cada tres meses o lo que es lo mismo, 2,24 euros al mes. Para el Ayuntamiento de El Espinar, la actualización "no es una subida arbitraria, sino una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad del servicio, cubrir los costes reales y permitir la modernización de las infraestructuras".

En definitiva, han garantizado que el Consistorio mantendrá la titularidad del servicio y la potestad de aprobar las tarifas mediante ordenanza. También han asegurado mecanismos de control y seguimiento del contrato, con auditorías y revisiones periódicas.

En este sentido, han avanzado que la concesionaria deberá cumplir con las inversiones acordadas y los estándares de calidad establecidos, dando como resultado un servicio "más eficiente, transparente y seguro, mejorando la calidad del agua y la atención a los vecinos".

El alcalde ha justificado así los cambios para "garantizar su calidad, sostenibilidad y modernización". "Esta decisión busca asegurar el mejor servicio posible para nuestros vecinos, sin comprometer el presupuesto municipal ni recurrir a deuda", ha zanjado.