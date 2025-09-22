Carlos Baute hace una escapada familiar a Segovia y parte el cochinillo al ritmo de 'Colgando en tus manos'

Carlos Baute con Alberto Cándido partiendo el cochinillo asado en el Mesón Cándido Cedida a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León

Castilla y León es una comunidad repleta de sabor, historia y belleza. Tres elementos que combinan a la perfección y hacen que cada día miles de turistas acudan a conocer en detalle sus rincones.

Una Comunidad que está acostumbrada a recibir a los rostros más conocidos del panorama español. Muchos porque tienen alguna vinculación con esta tierra y otros porque se acercan a ella a pasar un día en familia, con amigos o en solitario.

Sin duda, en estas paradas por Castilla y León, el histórico Mesón de Cándido de Segovia es una cita obligatoria. Cada año recibe a las personas más famosas del país que se acercan a degustar sus tradicionales manjares.

Este lunes, 22 de septiembre, ha sido Carlos Baute quien ha hecho una visita muy especial. El cantante se ha acercado a Segovia en una escapada familiar para disfrutar de su Acueducto y del sabor del auténtico cochinillo asado.

Una visita que el cantautor venezolano ha realizado para conocer la zona, la gastronomía y sus platos estrella. Según informan fuentes directas a este medio, el cantante ha comido cochinillo asado, judiones y chorizo.

Sin embargo, uno de los momentos más especiales ha llegado en la tradicional ceremonia presidida por el mejor maestro, el conocido hostelero Alberto Cándido. El venezolano ha seguido sus instrucciones para partir este manjar culinario segoviano con el especial ritual que nació en este restaurante hace 100 años y ha tenido un punto muy cómico.

"Ha partido el cochinillo con el plato y, mientras lo hacía, Cándido ha bromeado al ritmo de la canción 'Colgando en tus manos'. Un momento muy divertido", afirman fuentes cercanas.

Un momento de risas que han compartido Carlos Baute y Alberto Cándido para, después, fotografiarse juntos y que pudiera degustar el lechón con sus familiares.

Una especial escapada del cantante para disfrutar de Segovia con su familia y conocer las delicias de la gastronomía castellana y leonesa. Un auténtico manjar para el paladar y el mejor sitio para probar el sabor del tradicional cochinillo asado.

Un restaurante que se ha convertido en el sitio favorito de las grandes estrellas. Hace unos meses, Guillermo Lasso, expresidente de Ecuador, también acudía en una visita "discreta pero entrañable".

Al igual que David Bisbal y Rosanna Zanetti, quienes en febrero también aprendían a cortar el cochinillo asado. Además, en esta ocasión, el cantante confesaba que era el primer cochinillo que partía en su vida.

Es, sin duda, el restaurante más célebre de Castilla y León. Unas mesas en las que han estado reyes, reinas, príncipes, estrellas de Hollywood, presidentes del Gobierno o escritores, entre muchos otros.

Una empresa familiar que ha logrado hacer del cochinillo su forma de vida y cultura. Llevándoles a lo más alto y generando que cada año pasen por el número 5 de la Plaza del Azoguejo miles de personas.