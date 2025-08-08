Rescate aéreo en Riaza: una mujer de 70 años sufre un golpe en la cabeza en un área inaccesible para ambulancias

Operativo de rescate aéreo en Riaza para evacuar a una mujer de 70 años semiinconsciente JCYL

Una mujer de 70 años ha sido rescatada este viernes en helicóptero tras sufrir un golpe en la cabeza que la dejó semiinconsciente en un paraje próximo al mirador de Riaza (Segovia), en las inmediaciones de la Ermita de la Virgen de Hontanares.

El operativo de rescate fue coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, tras recibirse una llamada de alerta en el 1-1-2 a las 15:48 horas. Según informaba el alertante, la víctima se encontraba en una zona de difícil acceso para los equipos terrestres de emergencia.

De forma inmediata, el gestor del 112 activó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ofreció instrucciones al alertante para asistir a la mujer mientras llegaban los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias.

Se localizó con precisión la ubicación de la víctima y se movilizó un helicóptero de rescate con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Asimismo, se alertó a la Guardia Civil del incidente.

Una vez en el lugar, los rescatadores accedieron a la zona mediante una grúa simple. Tras una primera valoración médica en el terreno, la víctima fue evacuada en una grúa doble con triángulo de evacuación, acompañada por la enfermera rescatadora.

El helicóptero la trasladó hasta el campo de fútbol de Riaza, punto previamente acordado para el traspaso a los servicios sanitarios de Sacyl.

Desde allí, una ambulancia se encargó de trasladar a la mujer herida al Complejo Asistencial de Segovia.