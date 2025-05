El PSOE de Segovia y los usuarios del AVE se rebelan contra la supresión de paradas de Renfe: "Es una burla"

El malestar de Castilla y León con la supresión de trenes Renfe es inmenso. Los usuarios no han tardado en manifestarse tras conocer que la nueva oferta para el corredor Madrid- Galicia, que comenzará a prestarse a partir del 9 de junio, provocará la pérdida de nueve frecuencias de los servicios de alta velocidad en la Comunidad.

Una de las provincias más afectadas es Segovia, que perderá dos paradas diarias de los trenes que realizan el trayecto entre Madrid y Vigo. Una decisión que ha generado un fuerte malestar en el equipo de Gobierno que preside José Mazarías, que durante la tarde del jueves manifestaba su rechazo y aseguraba que es una "falta de solidaridad entre ciudades y territorios".

Una petición que realizaba meses atrás el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y que parece haberse cumplido. Ahora, y ante el revuelo ocasionado en la Comunidad, ha salido a pedir "solidaridad" a los ciudadanos y ha añadido que es una "decisión justa". Celebrando así que el trayecto de Vigo a Madrid se realice sin paradas intermedias ni en Segovia ni en Medina del Campo.

Una situación que ha provocado que el PSOE de Segovia se pronuncie en contra de su propio partido para exigir explicaciones ante esta decisión que ha pillado por sorpresa tanto a políticos como a ciudadanos.

Por un lado, Clara Martín García, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia, ha asegurado en X que "no es de recibo que Segovia salga perdiendo en una situación como esta, en la que se eliminan dos servicios para beneficiar a otros". Asimismo, ha pedido a Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, "explicaciones urgentes".

Un sentimiento que comparte José Luis Aceves, secretario general del PSOE de Segovia y diputado nacional. Recuerda que, pese a que ayer fue festivo en Madrid, se pusieron rápidamente en contacto con Renfe para aclarar la situación. "Trasladamos nuestra preocupación y pedimos explicaciones y soluciones. Esperamos respuestas en los próximos días y confiamos en una solución", expresaba en X.

Por otra parte, la portavoz de la Plataforma Ave Segovia, Sylvia García, afirma que estas palabras del alcalde de Vigo le parecen "una burla" y no entiende que Caballero crea que "todo el mundo quiere llegar a Madrid directamente" dado que, recuerda, "hay muchos que hacen paradas intermedias".

Una decisión que se han tomado "muy mal" porque es una "línea tensionada por falta de plazas". García explica que hay cinco frecuencias entre Madrid y Vigo de las que solo dos paraban en Segovia y ahora las han perdido.

"Entiendo que no todos tienen que parar, pero no todo el mundo va de Vigo a Madrid. Además, muchos se querían ir a la capital y cuando las de Avant estaban llenas, lo hacían con las de Ave", subraya.

En este sentido, lamenta que "se hace la casa por el tejado" y que "primero quitan frecuencias y luego dicen que estudiarán aumentar las Avant". Todo ello, manifiesta, sin "material rodante y sin solución por hacerlo".

Una "muy mala noticia" con la que también han mostrado su solidaridad con las provincias afectadas como Zamora y Valladolid. "Hemos estado en contacto con todos los dirigentes y hemos recibido apoyo, queremos que la presión tenga frutos y se revierta la situación dando marcha atrás a todo lo que han montado".

No solo eso, sino que desde Renfe también han paralizado la compra de billetes del tren Chamartín a Valladolid, con parada en Segovia, a las 18:10 horas. Uno "de los más solicitados" y para el que García tenía plaza hasta el 24 de julio.

"Ahora han prohibido la venta de billetes. Hemos pedido explicaciones a Renfe para que nos aclare la situación y nos han dicho que lo están gestionando. Hay gente que organiza su vida alrededor del tren", lamenta.

Un gran malestar

El malestar ha sido generalizado. El Ayuntamiento de Segovia mostraba ayer su "especial malestar" y aseguraba que era "incomprensible" que la compañía y el Gobierno de España "satisfagan directamente las exigencias de Caballero, que no cuenta siquiera con el apoyo del Gobierno de la Xunta".

El Consistorio recordó, además, que el pasado mes de marzo, cuando se destaparon las “insolidarias intenciones” del regidor gallego, el alcalde de Segovia, José Mazarías, solicitó una reunión con el presidente de Renfe para tratar este asunto.

Sin embargo, lamentaron que esta no ha sido aceptada por el presidente, Álvaro Fernández, “que sí se reunió hace semanas con Caballero. No obstante, explicaron que el alcalde también pidió un encuentro al director de Relaciones Institucionales de la compañía, quien sí mostró su disposición a celebrar dicha reunión representando al presidente, aunque esta aún no ha sido fechada.