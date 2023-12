Jesús Angel Maroto, 'artista del confinamiento', expone en la segoviana Nava de Oro

Las exposiciones de la gente modesta, pero artistas, como las de Maroto, merecen una especial atención. Por ello, valga este reportaje para homenajear a todos ellos. Conocimos a Jesús Ángel Maroto García en la grandiosa exposición taurina de Pepe Moreda Maroto, que el pasado 11 de diciembre inauguró el consejero Santonja en el Centro Cultural 'Miguel Delibes' de la capital vallisoletana.

Ya habrán adivinado que ambos son primos carnales. Cuando fuimos presentados por mi amigo Moreda me enteré de que, días después, Jesús Ángel Maroto también haría su particular y original exposición muy cerca de su pueblo natal: Navas de la Asunción. Y hace tres días quedó inaugurada en la Sala Rosa del Ayuntamiento de Navas de Oro hasta el 30 de diciembre.

La muestra se compone de pequeñas esculturas realizadas con materiales reciclados que Maroto ha ido guardando desde hace tiempo. Y llegada la pandemia ha ido sacando el material para componer las piezas: ora una azada pequeña sobre otra grande, varias herraduras y con eso, por ejemplo, ha “creado” un matrimonio con su vástago incluido. Lo explica así su autor:

Los comienzos

Exposición Maroto Moreda Jesús Ángel Maroto

"Mi comienzo en la escultura se debe, fundamentalmente, a dos circunstancias que coinciden en el tiempo: mi jubilación (13 de marzo de 2020) y el confinamiento por el Covid dos días después (15 de marzo). Estas dos circunstancias hacen que me ponga, como la mayoría de la gente, a realizar labores en casa que estaban esperando a tener tiempo.

Un día colocaba objetos que había ido acumulando durante muchos años atrás sin saber para qué, pero cuando los veía me despertaban curiosidad y me gustaban.

Por casualidad, quedó una azada pequeña encima de una grande. Me pareció estar viendo a una madre con su hijo. En ese momento me dije: esto lo tengo que plasmar en una escultura. Y la realicé con los medios que tenía por casa. Quedé bastante satisfecho".

Funcionario de la Junta de CyL

Maroto ha dedicado toda su vida laboral como funcionario de la Junta de CyL en conservación de carreteras. Es decir, no hay estudios laborales ni cursos de por medio. Es pura imaginación e inquietud artística.

Sobre sus esculturas

Jesús Ángel nos comentaba: “Continué haciendo más esculturas sobre mis aficiones: bailes, deportes, incluso algo de toros, etc., siempre con lo que tenía a mano. En esas fechas no se podía salir a buscar nada. Después he buscado por las chatarrerías, materiales, piezas y objetos. Esos fueron mis inicios en el mundo de la escultura”. Los materiales que utilizo básicamente son herramientas hechas con metales: palas, picos, azadas, hachas, piezas mecánicas (la mayoría de agricultura) y piedras rodadas.

Todas estas herramientas han sido fabricadas por los seres humanos para distintos fines o la naturaleza se ha encargado de moldear".

Su teoría sobre las esculturas

Exposición Maroto Moreda Jesús Ángel Maroto

Maroto tiene su propia teoría sobre la realización de sus esculturas: “Al construir mis obras, procuro transformar lo menos posible la pieza de donde parte la escultura. Si es un pico, quiero que se identifique el pico. Si no encuentro piezas aparentes para miembros o complementos, las fabrico. Ante todo, trato de conseguir la expresividad, y no tanto el refinado de empalmes o soldaduras. Luego doy distintos tratamientos: pavonado, oxidado, pintado, etc. Siempre lo hago reciclando”.

A sus antecesores ¡Va por ellos!

Finaliza el artista de Nava de la Asunción con el homenaje a sus antecesores: “Como utilizo muchas herramientas usadas y desgastadas por el ser humano, quiero hacer con mis obras un homenaje a nuestros antecesores. Ellos no tenían a su alcance los medios de ahora y tuvieron que trabajar con estas pesadas y penosas herramientas para sacar adelante a sus familias”.

Enhorabuena, Jesús Ángel Maroto por tus obras y por tu humildad

