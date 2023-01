La Diputación de Segovia convoca uno de los premios más prestigiosos de poesía en lengua castellana

La Diputación de Segovia ha vuelto a convocar el Premio Internacional de Poseía Jaime Gil de Biedma, que es uno de los galardones poéticos en lengua castellana más prestigiosos del mundo. La Junta de Gobierno ha aprobado hace poco las bases de la que será la trigésimo tercera edición, que han sido publicadas el pasado 21 de diciembre en el Boletín Oficial de la Provincia. De esta forma, el plazo para presentar las obras ha comenzado ayer 3 de enero y se extenderá hasta el próximo 31 de marzo de 2023.

La nueva convocatoria de estos premios, en cuya nómina están algunos de los máximos exponentes de la poesía española e iberoamericana, tiene un premio de 10.000 euros para el ganador y 3.000 euros para el accésit, además de que ambos galardonados verán sus obras publicadas por la editorial Visor.

La distinción está abierta a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, teniendo en cuenta que la autoría de la obra que se presente deberá de ser de una sola persona, por lo que no serán admitidos poemarios de distintos autores. Estas publicaciones deberán tener como mínimo 500 versos y el tema será totalmente libre. En el caso de que el trabajo adopte la fórmula creativa de prosa poética, este deberá tener como mínimo 3.500 palabras. En caso de que la obra tenga versos y prosa poética deberá alcanzar igualmente las 3.500 palabras, sin que se efectúe, en este caso, cómputo de versos.

Dichos trabajos que sean presentados han de ser inéditos y no podrán haber obtenido premio alguno, ni accésit en concurso de poesía previamente fallado y convocado por otra institución. No podrán presentarse poemarios que hayan sido presentados a otros certámenes convocados por otras instituciones y que no hayan sido fallados a la fecha de finalización de presentación de trabajos del premio Jaime Gil de Biedma.

Igualmente, quedarán excluidos de participación los autores que ya hayan ganado el máximo galardón de este premio en alguna de sus ediciones anteriores, mientras que los ganadores de un accésit en otras ocasiones sí podrán ser premiados como ganadores.

los modelos para presentación en formato papel y los documentos para anexar en sede electrónica pueden ser consultados pinchando en el siguiente enlace.

