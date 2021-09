De Vicente inaugura el centro de usos múltiples de Tizneros

El centro de usos múltiples del Ayuntamiento de Espirdo en Tizneros ya es una realidad. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente ha acompañado esta tarde a la alcaldesa de Espirdo, María Cuesta, en la inauguración de un edificio que ha sido ejecutado en tres fases, dada la fuerte inversión que suponía, superando el coste final de la obra los 336.000 euros.

Tal y como ha destacado la alcaldesa "es un edificio moderno y funcional, sostenible y abierto a las necesidades de nuestros vecinos". No en vano, mañana mismo será estrenado para albergar el Aula de Manualidades de este núcleo de población que "desde siempre ha apoyado este programa puesto en marcha por la Diputación y, por eso, me congratula tanto estar hoy aquí en este acto en el que no solo inauguramos un edificio, sino también un importante espacio de socialización en el que se desarrollarán ésta y otras muchas de las iniciativas que desde la institución provincial impulsamos con la fundamental colaboración de los ayuntamientos de la provincia", ha señalado Miguel Ángel de Vicente.

El presidente provincial también ha enfatizado "la satisfacción que supone ver cómo las ayudas que proporcionamos desde la Diputación a los pueblos, sirven para poner en marcha proyectos importantes que crean en el territorio iniciativas de y con futuro".

Inversión

El centro de usos múltiples de Tizneros partía con un presupuesto de salida de 397.000 euros, aunque finalmente se ha certificado en 336.806 euros, de los cuales 244.806 euros proceden de los fondos propios del Ayuntamiento de Espirdo y 92.000 euros han sido subvencionados por la Diputación gracias a las últimas dos convocatorias del PAIMP, sumando 56.000 euros en 2019 y otros 36.000 euros en 2020.

Además, el espacio está preparado para la implantación de los llamados tele clubs, ya que el núcleo de Tizneros no cuenta con bar, y dispone de una gran sala donde está previsto instalar en breve un centro de coworking. El edificio cuenta con toda la instalación de luminarias de led, sistemas de climatización eficientes y respetuosos con el medio ambiente, además de sistemas de depuración de aire, “algo fundamental en estos momentos”, tal y como ha señalado Cuesta.

Como decoración, las paredes lucen todos los cuadros pintados en la última edición de Arte en la Naturaleza y “esperamos que pronto se convierta en un centro de reunión de los vecinos, que también sirva para facilitar el trabajo y la implantación de empresas en nuestro municipio”, ha concluido la alcaldesa.

