Pintada en la denominada 'cuesta de los locos' del Paseo de Canalejas. Ayto. Salamanca.

Hasta 3.000 euros de multa por un 'tour' nocturno de pintadas: desde la fachada de Derecho hasta el Puente Romano

La Policía Local de Salamanca ha logrado identificar a las dos personas presuntamente responsables de la ráfaga de pintadas vandálicas que aparecieron en múltiples puntos de la capital durante la madrugada del pasado 11 de octubre.

La investigación policial señala a un joven de 24 años como el autor material de los grafitis, quien actuó en compañía de una mujer.

La pieza clave para resolver el caso ha sido el rastreo minucioso del sistema de Control y Disciplina del Tráfico de la Unidad de Movilidad Urbana (UMU).

Agentes de la Sección Siete y de la Policía Judicial de Tráfico analizaron horas de grabación hasta dar con un patrón común en todas las ubicaciones afectadas, lo que permitió reconstruir el itinerario nocturno de la pareja, que vestía de negro y ocultaba sus rostros.

Del Mopu al Puente Romano: una ruta de vandalismo

El recorrido comenzó con pintadas en el muro del antiguo edificio de Mopu (entre la carretera de Vecinos y la avenida de Lasalle), el perímetro del Campo de Tiro y varios contenedores de basura.

Posteriormente, los sospechosos continuaron por la Facultad de Derecho, el cruce de Gran Capitán con Curtidores y los muros militares del Acuartelamiento General Arroquia y la Subdelegación de Defensa, para finalizar la itinerancia en el paseo de Canalejas, la glorieta de Brujas y la glorieta Leonardo da Vinci.

Posteriormente, un leve incidente de tráfico permitió a los agentes confirmar la identidad del conductor, quien acabó acudiendo a dependencias policiales a prestar declaración.

Entre los inmuebles dañados destaca una vivienda particular en el paseo del Progreso, situada junto al Puente Romano en una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Multas de hasta 3.000 euros

El expediente se ha derivado a los departamentos municipales de Urbanismo y Medio Ambiente para la peritación formal de los daños.

En aplicación del Manifiesto de Salamanca sobre Vandalismo Cultural, se contemplan coeficientes correctores que endurecerán la cuantía de las sanciones en función del daño visual y patrimonial.

Cabe recordar que la Ordenanza de Limpieza Urbana tipifica como infracción muy grave realizar pintadas en entornos BIC o edificios protegidos por el Plan General de Ordenación Urbana, lo que conlleva multas de hasta 3.000 euros. Para el resto de inmuebles no catalogados, las sanciones por falta grave alcanzan los 1.500 euros.