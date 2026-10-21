El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el presidente de la Diputación, David Mingo; y María Victoria Moreno Saugar, directora General de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León presentes en el acto. EE.

Salamanca arropa las cuatro décadas de la Asociación Plaza Mayor en su combate contra la violencia machista

Luchar cuando casi nadie lo hacía, abrir caminos donde solo había barreras y sostener la mano de miles de mujeres cuando el miedo lo nublaba todo. La Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor ha celebrado este martes sus 40 años de trayectoria con un emotivo acto institucional en la hospedería del Colegio del Arzobispo Fonseca. Cuatro décadas de activismo, asistencia y refugio que han contado con el reconocimiento unánime del Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León.

Durante la conmemoración, la presidenta de la entidad, Ascensión Iglesias Redondo 'Choni', ha hecho balance de una andadura que arrancó en 1986.

"En un principio luchábamos porque las mujeres tuvieran derecho a tener derechos, porque no los tenían", ha recordado con emoción, al tiempo que advertía de que frente a "oleadas extrañas" que amenazan las conquistas sociales, las asociaciones no darán "ni un solo paso atrás, ni para coger impulso".

Ascensión Iglesias Redondo, presidenta de la Asociación Plaza Mayor durante su intervención. EE.

Choni ha agradecido expresamente la lealtad institucional recibida a lo largo de los años por parte de las administraciones locales y autonómicas, situando el gran reto actual en la "concienciación social":

"Si hubiera 56 personas asesinadas de cualquier otro colectivo estaríamos en pie de guerra, y la violencia de género no se puede normalizar".

Durante el acto, se le hizo entrega de una placa conmemorativa de su distinción como socio de honor al presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero.

Distinción como socio de honor al presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero. Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor. Meta.

Red de apoyo municipal

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha calificado de "intachable" la hoja de servicios de la asociación, reconociendo a las pioneras de los años ochenta como un "ejemplo de valentía" que situó a la ciudad a la vanguardia de los derechos de la mujer.

"Abren su puerta, sus brazos y su corazón a mujeres que sufren, y lo hacen con seriedad, determinación y energía", ha enfatizado el primer edil.

Carbayo ha destacado que la lucha contra el machismo requiere del trabajo coordinado de toda la sociedad y ha puesto en valor los recursos municipales disponibles, como la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor', la formación en la Escuela Municipal de Igualdad, la labor del Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM) y la especialización de la unidad '4M' de la Policía Local.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante su intervención. EE.

"Queremos que las mujeres lideréis la transformación de nuestra ciudad, que emprendáis, dirijáis equipos e innovéis", ha subrayado.

Protección en el medio rural

Por su parte, el presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo, ha ensalzado el servicio de asesoramiento jurídico y acompañamiento directo que presta la entidad, subrayando la estrecha alianza construida sobre la confianza y la sensibilidad compartida.

Mingo ha puesto el acento en la atención que se brinda a las víctimas que residen en los municipios de la provincia a través de la red de CEAS.

"Cuando una mujer decide dejar atrás una situación dramática en el medio rural, independientemente de dónde viva, tiene que saber que no está sola y que los servicios funcionan para ofrecerle una salida real, segura y efectiva", ha remarcado.

El presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo durante su intervención. EE.

Por último, la directora general de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, María Victoria Moreno Saugar, ha transmitido el compromiso firme del presidente Alfonso Fernández Mañueco con la causa, destacando que la cercanía de la Asociación Plaza Mayor ha permitido abrir brecha en la atención a las mujeres del entorno rural.

"Podemos avanzar mucho más rápido y seguro gracias a la iniciativa que arrancasteis en 1986; hoy muchas podemos hablar como hablamos gracias a vosotras", ha concluido.