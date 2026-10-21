Incendio en una vivienda en el barrio Blanco de Salamanca: gran despliegue por la densa humareda y una mujer afectada

Susto a primera hora de la mañana en el barrio Blanco de Salamanca. Un incendio declarado a primera hora en un piso ha obligado a movilizar a un gran despliegue de bomberos, policía y ambulancias tras generarse una densa humareda en un edificio en la calle San Luis de Gonzaga que ha acabado afectando a varios vecinos.

El susto ha comenzado a las 08:35 horas, cuando las primeras llamadas al 1-1-2 alertaban de que salía humo de un inmueble y de que al menos una mujer podría estar atrapada o desorientada en el interior.

Sin perder un segundo, el centro de emergencias ha enviado hasta la zona a patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional, dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento y a los sanitarios de Sacyl, que han desplazado de urgencia una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Acumulación de humo

Los primeros agentes en llegar a la calle San Luis de Gonzaga han confirmado la gravedad del aviso: la vivienda estaba completamente tomada por el humo y varios residentes necesitaban atención urgente por inhalación.

Mientras los bomberos se han empleado a fondo para atajar el foco del fuego y airear las zonas comunes del bloque, los equipos médicos han instalado un punto de atención en la propia calle para reconocer a los afectados y determinar quiénes debían ser trasladados al hospital.