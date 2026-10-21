La concejala de Medio Ambiente y Oficina de Bienestar Animal, María José Coca con alumnos del IES Francisco Salinas en el Aula de las Energías. Ayto. Salamanca.

Caza de 'vampiros eléctricos' y claves para ahorrar en la factura de la luz: así es la nueva web del Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Ahorro de Energía, ha presentado la plataforma digital pública y gratuita auladelasenergias.es.

Este portal de educación ambiental nace con el objetivo de dotar a los vecinos de la capital de herramientas prácticas para comprender el funcionamiento del mercado eléctrico, optimizar su consumo doméstico y reducir de forma directa el importe de las facturas del hogar y de los pequeños negocios.

La iniciativa forma parte del programa de educación y gestión ambiental 2024-2026 impulsado por el Consistorio salmantino con la financiación de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León.

El estreno del portal ha coincidido con el arranque de las visitas escolares al aula física situada en el Parque Botánico de Huerta Otea, inauguradas este martes por alumnos del IES Francisco Salinas y la concejala de Medio Ambiente y Oficina de Bienestar Animal, María José Coca.

Este espacio divulgativo, gestionado en colaboración con Asprodes, mantiene abierta la reserva de visitas para colegios, instituciones y colectivos sociales de la ciudad.

Caza a los 'vampiros eléctricos'

La nueva herramienta web está concebida como una experiencia interactiva dividida en cinco secciones didácticas adaptadas a todos los públicos.

Entre sus utilidades más destacadas se encuentra la zona simulada de estancias como la cocina o el baño, donde los usuarios pueden comparar etiquetas de eficiencia energética —comprobando cómo un electrodoméstico antiguo puede triplicar el gasto de uno moderno— e identificar los denominados 'vampiros eléctricos', aquellos aparatos en modo 'stand-by' que disparan el consumo de forma silenciosa.

Además, el portal incorpora un desglosador didáctico titulado 'Anatomía de la factura eléctrica', pensado para resolver las dudas habituales sobre el recibo de la luz.

La concejala de Medio Ambiente, María José Coca en la presentación de la web Aulas de las Energias. Ayto. Salamanca.

A través de modelos reales de la tarifa 2.0TD, la web explica el funcionamiento de los tramos horarios (punta, llano y valle), la diferencia entre comercializadora y distribuidora, y las pautas para ajustar la potencia contratada.

La oferta se completa con un simulador de instalaciones solares fotovoltaicas para entender el autoconsumo y un reto final en dos fases para poner a prueba los conocimientos adquiridos.