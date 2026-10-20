El autobús atrapado entre los setos que divían la entrada de la autovía con el aparcamiento de la zona comercial de Capuchinos. EE.

Al borde de la tragedia en una carretera de Salamanca: un autobus vuelca en Santa Marta con los pasajeros atrapados

Momentos de verdadera tensión los que se han vivido este martes en el término municipal de Santa Marta de Tormes. Un autobús de línea ha sufrido una salida de vía y ha quedado volcado lateralmente en la carretera de Alba, a la altura de la zona comercial entre Capuchinos y El Tormes, después de que el conductor sufriera un desvanecimiento al volante.

A pesar de lo llamativo del accidente y del bloqueo inicial de las salidas, la rápida intervención de un testigo y la llegada de los servicios de emergencia han evitado una tragedia.

El suceso se ha desencadenado a las 11:28 horas, momento en el que la sala del centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido varias llamadas alertando de que el autocar se había salido de la calzada y había quedado recostado sobre un lateral, lo que impedía a los viajeros salir por sus propios medios.

Hasta el lugar se han desplazado de inmediato efectivos de la Policía Local de Santa Marta, agentes de Tráfico de la Guardia Civil, dotaciones de los Bomberos de la Diputación de Salamanca y ambulancias del servicio de emergencias Sacyl, además de darse aviso al Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil.

Reacción providencial de un jardinero

El accidente ha contado con un héroe improvisado. Un operario de una empresa de jardinería que se encontraba trabajando en el entorno comercial de Capuchinos ha presenciado la escena en directo tras escuchar el fuerte crujido de la vegetación cuando el autobús se empotraba contra la cuneta.

Sin pensárselo dos veces, el trabajador ha acudido corriendo hacia el vehículo siniestrado para auxiliar a los ocupantes, que intentaban salir asustados del interior.

Con la ayuda de sus herramientas de trabajo, el jardinero ha comenzado a cortar y desbrozar a toda prisa los setos y matorrales que lindaban con la carretera y bloqueaban los accesos, logrando despejar el espacio suficiente para que los pasajeros pudieran abandonar el vehículo de forma segura por la puerta de salida antes de la llegada de los bomberos.

Una vez en el punto del percance, los Bomberos de la Diputación han asegurado la zona y confirmado que la totalidad del pasaje se encontraba ya fuera del habitáculo.

Pese a la aparatosidad del vuelco y los momentos de pánico vividos en el interior, la mayoría de los usuarios ha resultado ilesa.

El personal sanitario ha atendido in situ a dos personas, siendo el conductor del autobús el que ha precisado una asistencia más especializada debido a la indisposición previa que provocó la pérdida de control del vehículo.