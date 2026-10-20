Gonzalo Robles (PP) deja el Senado tras casi 40 años de trayectoria "defendiendo los intereses de Salamanca"

Gonzalo Robles ha decidido dejar el Senado tras casi 40 años de trayectoria parlamentaria, como han afirmado desde el PP de Salamanca.

Durante todo este tiempo ha defendido en Madrid los intereses de Salamanca, trabajando para situar a la provincia en el centro de iniciativas de relevancia nacional e internacional.

A lo largo de estos años, Robles ha llevado a las Cortes reivindicaciones estratégicas para Salamanca, como la defensa de la unidad del Archivo General de la Guerra Civil, la mejora de las conexiones ferroviarias y de las infraestructuras viarias o el reconocimiento de la escritora Carmen Martín Gaite.

Más recientemente, desde el Senado, ha contribuido a impulsar el V Centenario de la Escuela de Salamanca, poniendo en valor su extraordinaria aportación al pensamiento universal y reforzando la proyección nacional e internacional de Salamanca y de su Universidad.

Gonzalo Robles atesora una amplísima experiencia institucional y política, que ha combinado durante décadas con su condición de representante de Salamanca en las Cortes Generales.

Su trayectoria parlamentaria ha estado acompañada, además, de importantes responsabilidades en los Gobiernos de España: fue delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, secretario de Estado para la Extranjería y la Inmigración y, posteriormente, secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Su experiencia en el ámbito de la cooperación, las relaciones internacionales y especialmente Iberoamérica le ha permitido también trabajar por reforzar el papel de Salamanca en Iberoamérica, aprovechando el extraordinario activo que representa la Universidad de Salamanca y su dimensión internacional.

Desde el Partido Popular de Salamanca “reconocen y agradecen a Gonzalo Robles su dedicación, compromiso y servicio público”.

Su trayectoria deja el balance de un parlamentario que ha sabido combinar una profunda vinculación con Salamanca con una destacada responsabilidad en la política nacional e internacional, poniendo su experiencia al servicio de la provincia y de sus intereses estratégicos.

Mañueco reconoce su trabajo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha querido reconocer, a través de su red social de X, la labor de Gonzalo Robles, del que ha dicho que “tendrá siempre mi admiración, cariño y agradecimiento”.

“Ha decidido dar un paso atrás tras casi cuatro décadas defendiendo los intereses de Salamanca, desde las Cortes Generales y también desde sus importantes cargos institucionales en los gobiernos de España”, ha añadido Mañueco.

El presidente de la Junta ha afirmado que “su trayectoria ha estado marcada por el compromiso con Salamanca” y “por su trabajo para mejorar los servicios públicos y por su defensa de unas mejores conexiones ferroviarias y de las carreteras de la provincia salmantina”.

Desde sus responsabilidades orgánicas, ha contribuido también “a la renovación y al fortalecimiento del PP de Salamanca y de Castilla y León, que serán siempre su casa. Gracias, Gonzalo, por tu dedicación, esfuerzo y trabajo por Salamanca”, ha finalizado Mañueco.