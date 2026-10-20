El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto político en Salamanca, el pasado 13 de febrero David Arranz ICAL

Feijóo aterriza en Salamanca este domingo para marcar el rumbo de la precampaña del 29-N

Este domingo 25 de octubre, a las 12:00 horas del mediodía, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pisará el escenario del Centro de Artes Escénicas y de la Música (CAEM) de Salamanca, en la Avenida de las Artes, para protagonizar un acto clave de la precampaña del Partido Popular.

El encuentro llega en un momento de máxima tensión política: apenas dos semanas después de que Pedro Sánchez decidiera adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre y pocos días después de que el propio Feijóo firmara en Madrid el llamado 'Contrato con España'.

En la capital charra, el líder popular buscará trasladar ese documento de compromisos directamente a uno de los territorios más fieles del partido en Castilla y León, convirtiendo la cita en un termómetro temprano de la recta final hacia las urnas.

En ese contrato, Feijóo ha condensado una serie de promesas concretas que ahora quiere hacer resonar fuera de Madrid.

Entre ellas figura la construcción de al menos un millón de viviendas nuevas, la garantía de que las pensiones seguirán revalorizándose conforme al IPC, una bajada de impuestos, el refuerzo de las plantillas sanitarias, una ordenación de la inmigración y la recuperación de la independencia de las instituciones junto con una clara separación de poderes.

El acto de Salamanca servirá para presentar ese paquete no como un mero programa electoral, sino como una respuesta directa a lo que los populares consideran los principales déficits de la legislatura que está a punto de terminar.

Un escenario estratégico

En un entorno tradicionalmente favorable al PP, la expectativa es que el mensaje cale con mayor facilidad y ayude a movilizar a un electorado que el partido considera ya mayoritariamente alineado, pero al que quiere reactivar de cara a una campaña todavía no oficial.

La provincia de Salamanca se convierte así en un escenario estratégico. Históricamente sólida para los populares, permite contrastar el diagnóstico que el PP hace de estos últimos años: un desgaste institucional acumulado y una polarización que, según argumentan, ha lastrado la capacidad de gestión del Gobierno.

Feijóo acude a la ciudad con la intención de transformar ese análisis crítico en una propuesta de gobierno concreta, midiendo sobre el terreno su capacidad para conectar con los ciudadanos de la región y fijar el tono de los próximos días.

Al mismo tiempo, el partido mantiene conversaciones discretas con Vox orientadas a optimizar las listas al Senado y evitar que la izquierda concentre fuerza en la Cámara Alta, un movimiento táctico que se enmarca en la lógica de no ceder ni un solo escaño en un escenario de alta fragmentación.

Con la campaña oficial aún por comenzar, el mitin del CAEM de Salamanca de este domingo se perfila como una de las primeras grandes citas territoriales de esta fase previa.

En Salamanca se pondrá a prueba, una vez más, si el candidato popular logra que su lectura de la legislatura que concluye se convierta en una alternativa creíble de gobierno antes de que arranque formalmente la cuenta atrás hacia el 29-N.

El ambiente esperado es el de un acto de afirmación territorial y de proyección nacional, en el que cada palabra buscará reforzar la idea de que el PP llega a estas elecciones con un contrato cerrado y con la intención de aplicarlo desde el primer día.