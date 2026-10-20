El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo recibe a los finalistas de los premios Hostelería Salamanca 2026 en el Ayuntamiento de Salamanca. Ayto. Salamanca.

La élite de la cocina salmantina toma el Ayuntamiento: cuenta atrás para la gran noche de los Premios de Hostelería

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca se ha vestido de gala este martes para acoger a los protagonistas del panorama gastronómico local. El alcalde, Carlos García Carbayo, ha recibido a los nominados e integrantes de la antesala de los Premios Hostelería Salamanca 2026, una cita en la que ha querido poner en valor el papel crucial que desempeñan bares, restaurantes y hoteles como impulsores de la economía, el empleo y la atracción turística en la capital y la provincia.

Durante el encuentro, el primer edil ha hecho hincapié en el compromiso del Consistorio para continuar caminando junto al sector, atendiendo sus reivindicaciones y simplificando su actividad cotidiana.

Carbayo ha alabado "el esfuerzo incansable" de empresarios, cocineros, jefes de sala y camareros, subrayando el impacto en cadena que su labor tiene sobre la red de proveedores y productores del campo salmantino, al tiempo que reivindicaba el prestigio creciente de la profesión.

Gastronomía e innovación

En su intervención, el regidor ha remarcado que la restauración de Salamanca ha dejado de ser un simple complemento de la visita cultural para transformarse en un motivo de viaje por sí mismo.

En este sentido, ha conectado directamente la excelencia culinaria de los establecimientos locales con las cifras históricas de pernoctaciones y turistas que registra la ciudad.

Además, ha recordado que los proyectos de desarrollo tecnológico y logístico que se están impulsando en el municipio servirán de palanca para optimizar el comercio, el turismo y la modernización de los propios negocios hosteleros.

El alcalde ha tenido unas palabras de felicitación para los impulsores del certamen, Claudio Mogilner y Eva González, reconociendo el mérito de cumplir veinte años al frente de Hostelería Salamanca promocionando la marca de la ciudad.

Asimismo, ha dedicado un guiño especial al joven peñarandino de 20 años Álex Marcos, de Los Álamos GastroLab, quien será reconocido como 'Joven Promesa de la Cocina Salmantina' en la gala, incidiendo en la necesidad de nutrir el talento joven con formación y oportunidades reales.

Nominados del 9 de noviembre

La gala final de la novena edición de los premios se celebrará el próximo 9 de noviembre en las instalaciones del Hotel Doña Brígida - Salamanca Forum. El listado de aspirantes en las diferentes categorías refleja el gran nivel de la gastronomía de la tierra:

La nómina de nominados que optan a los galardones en las distintas categorías refleja el altísimo nivel y la diversidad del sector en la capital y la provincia. En el apartado de Calidad y Servicio compiten Lui y Keito frente a Martinica, mientras que la categoría de Profesional de Sala sitúa como aspirantes a Alberto Rodríguez Iglesias (En la Parra), Marta Hernández Vallejo (Castillo del Buen Amor) y Rubén Moreiro Esteban (ConSentido).

El reconocimiento al Restaurante de la Provincia se disputará entre Tal Vez (Hinojosa de Duero), El Mesón (Aldehuela de la Bóveda) y El Molino (Miranda del Castañar), al tiempo que el premio al Bar de Barrio tiene como candidatos a Rex, Le Petit Prince y Blanco y Negro.

Asimismo, en el apartado de Revelación figuran Tecnic Pasta Bar, La Barra de Gonzalo y Majareta; al codiciado título de Chef del Año aspiran Taigoro Suzuki ('i+T'), Javier Fuentes del Río ('El Torreón' y 'San Martín') y Sara Martín Ferreres (Taller Arzuaga); y, finalmente, la máxima distinción a la Excelencia recaerá en Río de la Plata, El Monje o Pascua.

Carbayo ha despedido el acto deseando la mejor de las suertes a todos los participantes y reiterando la gratitud de la ciudad hacia un gremio que "lleva con orgullo el nombre de Salamanca por bandera".