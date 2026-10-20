Carbayo reivindica la independencia judicial ante magistrados de toda España: "Debemos dar ejemplo"

Apertura del encuentro de Jueces de Vigilancia Penitenciaria en la Universidad de Salamanca. Ayto. Salamanca.

El Aula Unamuno del histórico edificio de Escuelas Mayores acoge desde este martes el Encuentro Nacional de Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, un foro que hasta el próximo 22 de octubre congregará en Salamanca a jueces de toda España para poner en común su trabajo cotidiano y analizar la evolución de las condenas.

En la apertura de las jornadas, el alcalde, Carlos García Carbayo, aprovechó su intervención para hacer una férrea defensa del trabajo de los magistrados y de la separación de poderes.

En el acto inaugural, el regidor compartió mesa con el vicerrector de Transferencia de la Universidad de Salamanca, Federico Bueno, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser.

Frente a un aula repleta de juristas, Carbayo mostró su apoyo a las peticiones del colectivo y remarcó la importancia de dejar trabajar a los jueces sin presiones externas: “Quienes tenemos responsabilidades políticas debemos ser los primeros en dar ejemplo”, enfatizó.

La dignidad y Francisco de Vitoria

En su intervención, el alcalde quiso poner el foco en la tarea sensible y compleja que desempeñan estos juzgados a la hora de velar por el cumplimiento de las penas, sin perder jamás de vista los derechos de los reclusos y la meta de la reinserción.

"Perder la libertad nunca puede significar perder la dignidad”, ha aseverado Carbayo, insistiendo en que este cometido requiere una mezcla de “rigor, prudencia, sensibilidad y una gran vocación de servicio".

El regidor ha conectado además esta labor con la tradición del pensamiento salmantino, recordando la conmemoración del quinto centenario de la Escuela de Salamanca y los planteamientos pioneros de Francisco de Vitoria sobre la justicia y los límites del poder público.

A su juicio, los valores que se fijaron en las aulas salmantinas hace cinco siglos guardan un vínculo directo con el cometido de garantizar la dignidad de los reclusos.

Tras la jornada matutina de trabajo en la universidad, la agenda del encuentro continuará por la tarde en el Consistorio, donde el alcalde recibirá oficialmente a las 17:30 horas en el Ayuntamiento a todos los participantes y magistrados que se han desplazado a la ciudad.