Evacuado en helicóptero un hombre de 60 años tras sufrir una picadura de insecto: podría ser de avispa asiática

Un hombre de unos 60 años tuvo que ser evacuado este sábado al Complejo Asistencial de Salamanca tras sufrir la picadura de un insecto.

Según las fuentes oficiales podría ser una avispa asiática, mientras recorría la Senda de los Mil Colores, en el término municipal de Cepeda, en la provincia de Salamanca.

El varón presentaba dificultades respiratorias, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia y un dispositivo de rescate por vía aérea.

El aviso se recibió a las 12.50 horas en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León. Según la información facilitada por la Guardia Civil, el hombre había sufrido la picadura mientras transitaba por esta ruta y comenzó a experimentar problemas para respirar.

El Centro Coordinador de Emergencias dirigió el operativo y movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, que partió hacia la zona con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

De forma paralela, el gestor del 1-1-2 estableció una multiconferencia con Emergencias Sanitarias de Sacyl para realizar una primera valoración del afectado y facilitar indicaciones a la persona que había dado la voz de alarma hasta la llegada de los equipos de asistencia.

Una vez localizado el lugar exacto en el que se encontraba el senderista, el helicóptero de rescate accedió a la zona. A su llegada, el hombre ya estaba siendo atendido por efectivos de la Guardia Civil, personal de Cruz Roja y profesionales sanitarios del helicóptero medicalizado de Sacyl.

Tras colaborar en la asistencia al herido, los equipos de rescate lo colocaron en una camilla y lo trasladaron hasta la carretera, donde esperaba una ambulancia de soporte vital básico. El vehículo sanitario lo condujo hasta Cepeda, localidad en la que aguardaba el helicóptero medicalizado de Sacyl.

Desde allí, el hombre fue evacuado al Complejo Asistencial de Salamanca para recibir atención médica. La intervención requirió la coordinación de los distintos servicios de emergencia debido a la dificultad respiratoria que presentaba el afectado y a las características del lugar en el que se produjo el incidente.