El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez en el espacio Coworking del Centro Tormes +. Ayto. Salamanca.

El Centro Tormes+ coge impulso: 15 proyectos y 40 emprendedores ya 'fabrican' el futuro de Salamanca

El espacio de coworking municipal del Centro Tormes+ suma más talento.

En las últimas semanas, las instalaciones del Ayuntamiento de Salamanca han dado la bienvenida a cuatro nuevos proyectos empresariales que aportan diez profesionales más a la rutina del centro.

Con estas incorporaciones, la comunidad alcanza ya las 15 iniciativas locales y un equipo de 40 usuarios que comparten espacio, ideas e innovación a orillas del Tormes.

La llegada más numerosa la protagoniza la Asociación Kidsea, que desembarca con siete integrantes.

Su misión combina tecnología, creatividad e inclusión educativa para niños y adolescentes de 3 a 16 años, enseñándoles no solo a usar las herramientas digitales de forma positiva, sino también a desarrollar sus habilidades emocionales y sociales.

Junto a ellos, tres profesionales independientes suman sus fuerzas en el centro. Por un lado, TDigitalizo se enfoca en guiar a pequeños negocios y autónomos en su salto a internet; por otro, el ingeniero Gustavo Ortiz Arcas trabaja en llevar la automatización al campo para hacer las explotaciones ganaderas más eficientes y rentables.

Por su parte, la firma Met4Win apuesta por la tecnología de vanguardia al desarrollar un sistema de predicción meteorológica con drones pensado para optimizar los parques eólicos.

Un panal de inteligencia artificial

Estas nuevas propuestas conviven a diario con un ecosistema muy ligado a las tecnologías del futuro.

La inteligencia artificial se ha convertido en una de las grandes señas de identidad del Tormes+, encabezada por STEMIA —la firma con mayor peso en el centro, con 18 trabajadores—, dedicada al desarrollo de software e IA a medida.

Le acompañan proyectos como Gastrointel, que simplifica el trabajo comercial en ferias gourmet; Crecentia, enfocada en automatizar procesos en pymes; y Deius Smart Resolutions, que aplica la IA para resolver conflictos de forma rápida y económica.

Pero la innovación también mira de frente al sector primario y a la vida cotidiana. Verdix Agrotech facilita el papeleo a agricultores, ganaderos y pescadores para ahorrarles horas de burocracia, mientras que el Proyecto Sissel avanza en el prototipo de una patente diseñada para proteger los inmuebles frente a inundaciones.

La proyección internacional la aporta Luxi Education, acompañando a estudiantes chinos en su llegada a España.

El mapa del coworking se completa con el pulso creativo de firmas dedicadas a la fotografía (Esteban Calvo), el diseño (With Me), los servicios audiovisuales (JW Creative) y la comunicación estratégica (Ana Miller).

Un auténtico hervidero de proyectos que consolidan a Salamanca como un espacio de oportunidades para el emprendimiento.