El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la presentación del proyecto de modernización de la plaza de Castrotorafe, este lunes Ayuntamiento de Salamanca

Salamanca renueva la plaza de Castrotorafe con una tirolina, camas elásticas y más de 1.700 plantas

La plaza de Castrotorafe, en el barrio salmantino de Capuchinos, afrontará una renovación para mejorar su funcionalidad, ampliar las opciones de ocio y reforzar su carácter ambiental.

El Ayuntamiento de Salamanca ha licitado el proyecto de acondicionamiento y mejora de este espacio público con un presupuesto base de 194.998,72 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

La actuación, incluida en los Presupuestos Participativos, busca adaptar la plaza a las necesidades cotidianas de los vecinos.

Con cerca de tres décadas de antigüedad, la plaza presenta actualmente una distribución en cuatro zonas estanciales rectangulares, con un exceso de superficie pavimentada, areneros y juegos infantiles repartidos por distintos puntos.

La intervención plantea reorganizar estos espacios para conseguir un entorno más equilibrado, accesible y sostenible, manteniendo todo el arbolado existente.

Uno de los principales cambios se concentrará en el área comprendida entre las calles Valles Mineros y Riaño, donde se agruparán los juegos infantiles actuales y se incorporarán nuevos elementos de ocio.

La zona contará con un carrusel, una tirolina, un columpio mixto de cesta y bebé y dos camas elásticas, además de los juegos ya instalados.

Plano de la Plaza de Castrotorafe. Ayto. Salamanca

La elección de este espacio responde también a criterios de confort, ya que se encuentra en la parte de la plaza donde llega antes la sombra a medida que avanza la tarde.

El objetivo es reunir en un mismo punto una oferta de juegos accesibles y atractivos para los niños, facilitando su utilización y mejorando las condiciones de estancia de las familias.

Más espacio para el deporte y los hábitos saludables

Junto al área infantil se habilitará una zona destinada a la práctica de hábitos saludables. Los actuales aparatos biosaludables se complementarán con un conjunto de calistenia, tres mesas de ping-pong y una mesa de ajedrez.

Esta ampliación permitirá diversificar las posibilidades de actividad física y ocio al aire libre para diferentes edades. La incorporación de estos elementos responde, además, a las peticiones planteadas en el Consejo de Participación de la Infancia y la Adolescencia, que ha trasladado propuestas para mejorar las instalaciones del barrio.

La otra gran transformación se desarrollará en el sector comprendido entre las calles Valles Mineros y Maragatería.

En esta parte de la plaza, el proyecto prevé crear un refugio climático mediante la incorporación de zonas estanciales naturalizadas y accesibles, con pavimento verde y una importante presencia de vegetación.

La actuación contempla la plantación de más de 1.700 ejemplares de especies arbustivas, con los que se pretende favorecer la biodiversidad y aportar más colorido al conjunto. A esta intervención se sumará la instalación de bancos y seis mesas de picnic, con el fin de generar espacios de descanso y convivencia para los residentes.

El proyecto se completará con dos pistas de petanca, que ampliarán las alternativas de ocio en la plaza y contribuirán a convertirla en un punto de encuentro para vecinos de distintas edades.