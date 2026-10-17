La fiesta ideal de Halloween para celebrar el 31 de octubre: 750 euros en premios, juegos y discomovida

Santa Marta de Tormes ya prepara una de las noches más terroríficas del año.

El Ayuntamiento ha diseñado una programación especial para celebrar Halloween con propuestas dirigidas a todos los públicos, desde los más pequeños hasta los mayores, sin olvidar al comercio local.

El grueso de las actividades tendrá lugar el 31 de octubre, con una fiesta familiar en el frontón cubierto a partir de las 19.00 horas y un concurso de disfraces que repartirá 750 euros en premios.

El certamen será uno de los principales atractivos de la velada. Los tres mejores disfraces recibirán 200, 100 y 50 euros, respectivamente.

A estas cantidades se sumarán 300 euros para el mejor disfraz grupal y otros 100 para el atuendo más original. Una propuesta con la que el Consistorio busca fomentar la participación y convertir la cita en un punto de encuentro para las familias del municipio.

La fiesta contará, además, con animación y personajes terroríficos, un zancudo, un taller de tatuajes y un photocall del terror.

La música también tendrá su espacio con una discoteca móvil que invitará a los asistentes a «mover el esqueleto» durante una noche en la que no faltarán los disfraces y el ambiente propio de Halloween.

Los mayores también celebrarán Halloween

La programación municipal se extenderá más allá de la fiesta del día 31. El Ayuntamiento ha preparado distintas actividades temáticas para el colectivo de mayores en el Edificio Sociocultural, con el objetivo de acercar esta celebración a todos los vecinos.

La primera cita será el 22 de octubre, a las 17.00 horas, con un taller de calabazas. La siguiente actividad tendrá lugar el día 27, a partir de las 17.30 horas, con un bingo especial de Halloween.

El programa para los mayores concluirá el 30 de octubre con un baile que comenzará a las 19.30 horas y en el que se repartirán limonada y pastas.

El comercio de Santa Marta también se sumará a la celebración. La Asociación de Empresarios del municipio recupera la actividad ‘Busca tu escoba y haremos truco o trato’, prevista para la tarde del viernes.

La iniciativa invitará a niños y mayores a recorrer los establecimientos participantes en busca de una escoba que les permitirá conseguir caramelos.

A esta propuesta se añade una campaña para incentivar las compras en los negocios locales. Los establecimientos del municipio premiarán la confianza de sus clientes con un sorteo de 100 euros entre las personas que realicen sus compras hasta el próximo 2 de noviembre.