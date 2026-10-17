Carbayo pide cambio el 29-N: “Salamanca ha soportado el desprecio y el abandono de Pedro Sánchez”

La visita a Salamanca del vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo ha servido para que el presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, haya criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Sánchez le ha fallado a los jóvenes, le ha fallado a los empresarios, le ha fallado a los trabajadores y le ha fallado al V Centenario de la Escuela de Salamanca. Le falla a todo”, ha asegurado.

En materia de vivienda, Carbayo ha recordado que el Patronato Municipal de Vivienda ha promovido alrededor de 2.500 pisos desde su constitución y que otros 5.300 se han beneficiado de programas de rehabilitación y ayudas.

Durante el recorrido por Meins, empresa vinculada a la innovación, la tecnología y las energías verdes, el alcalde ha destacado el desarrollo de los sectores tecnológicos y logísticos y ha atribuido parte de ese avance al trabajo de la Junta de Castilla y León, la Diputación y los ayuntamientos.

“Salamanca es una provincia pujante, donde crecen las empresas, crece el empleo y crece la población”, ha afirmado.

Carbayo ha puesto el foco en la evolución de las actividades vinculadas a la inteligencia artificial, la innovación y la logística, que, según los datos expuestos durante su intervención, avanzan a un ritmo del 44 %.

También ha destacado que, entre 2014 y 2025, Salamanca fue la provincia española con mayor intensidad de creación de empleo tecnológico dentro de su mercado laboral y con mayor presencia femenina en este ámbito.

El alcalde ha contrapuesto estos indicadores a lo que considera una falta de compromiso del Gobierno central con las necesidades de Salamanca.

Además, ha avanzado que en los próximos días se entregarán las llaves de una nueva promoción pública.

El regidor ha destacado la colaboración con la Junta para impulsar viviendas en Salamanca y en municipios como Santa Marta de Tormes, Doñinos, Ciudad Rodrigo y Guijuelo. Sin embargo, ha vuelto a reclamar al Ministerio de Defensa la cesión de los terrenos solicitados por el Consistorio.

“Les pedimos un solar para construir viviendas y, en lugar de cedérnoslo, como habían prometido, nos lo quieren vender a precio de vivienda libre. Es el colmo de la hipocresía”, ha criticado.

Carbayo también ha defendido la política fiscal municipal y ha subrayado que el Ayuntamiento lleva trece años consecutivos sin subir los impuestos municipales.

“Trece años sin subir los impuestos a los salmantinos. Algunos dicen que no es gran cosa. Pues que se lo pregunten a las familias y a las empresas que llevan todos estos años sin soportar nuevas subidas fiscales municipales”, ha señalado.

El ferrocarril, otra reivindicación de Salamanca

La parte final de la intervención del alcalde ha estado centrada en las infraestructuras ferroviarias. Carbayo ha reclamado la recuperación de la Ruta de la Plata, la mejora de las conexiones con Portugal y un incremento de las frecuencias ferroviarias con Madrid. También ha pedido inversiones para impulsar proyectos estratégicos como el Puerto Seco y acompañar el crecimiento de los sectores tecnológicos e industriales.

“No es una reivindicación del alcalde. Es una necesidad que comparten los empresarios, los estudiantes universitarios, los estudiantes de español, los congresistas y todos los que conocen el potencial económico de Salamanca”, ha defendido.

El presidente provincial del PP ha concluido reclamando un Gobierno central que, a su juicio, acompañe el esfuerzo de las administraciones y las empresas de la provincia.

“Salamanca tiene pujanza, actividad, ganas, ilusión y voluntad de seguir creciendo. Lo que necesitamos es un Gobierno de España que esté a la altura de ese esfuerzo”, ha afirmado.

“Los salmantinos merecemos atención, inversiones y compromiso. Y eso es lo que está en juego el próximo 29 de noviembre: seguir soportando el desprecio y el abandono o contar con un Gobierno que por fin mire a Salamanca con el cariño y la atención que merece”, ha concluido.