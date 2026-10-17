Bravo, sobre la ‘ley de nietos’: “Sánchez quiere trasladar a España lo que hizo en las primarias del PSOE”

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de anteponer su supervivencia política a los problemas de los ciudadanos.

También ha denunciado la falta de inversiones del Ejecutivo central en Salamanca. Durante una visita a la empresa Meins, acompañado por el presidente provincial del PP y alcalde de la capital, Carlos García Carbayo, el dirigente popular ha situado la vivienda, las infraestructuras y el apoyo al tejido empresarial entre las principales necesidades pendientes de la provincia.

Bravo ha defendido que España necesita un Gobierno centrado en resolver los problemas cotidianos y ha reprochado al Ejecutivo socialista que, a su juicio, haya dejado de atender las demandas de los ciudadanos.

“El Gobierno de España está ausente donde Salamanca más lo necesita”, ha resumido.

La vivienda ha ocupado buena parte de su intervención, ya que el responsable económico del PP ha criticado la falta de reformas para facilitar el acceso a un hogar y ha defendido medidas como la construcción de nuevas promociones, la reducción de la burocracia, la agilización de los trámites y el establecimiento de incentivos fiscales.

“Ahora conocemos por qué el PSOE no quería hablar del principal problema de los españoles, por qué no quería hablar de construir un millón de viviendas, de reducir la burocracia, de agilizar los trámites o de establecer ayudas fiscales”, ha señalado.

El dirigente popular también ha vinculado sus críticas a las informaciones sobre representantes socialistas y a la gestión de las políticas de vivienda. En paralelo, ha cuestionado las actuaciones administrativas relacionadas con la conocida como Ley de Nietos y la intervención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al considerar que forman parte de una utilización partidista de las instituciones.

“Estamos viendo un uso y abuso de las instituciones, que deberían estar al servicio de todos los españoles y no de los intereses de un partido”, ha afirmado Bravo, quien ha comparado la estrategia de Sánchez con las primarias socialistas.

“Parece que Sánchez quiere trasladar al conjunto de España lo que hizo en las primarias del Partido Socialista”, ha añadido.

El vicesecretario de Economía del PP también ha criticado los acuerdos entre distintas fuerzas de izquierda, que ha definido como una “coalición de los desesperados”.

En su opinión, estos movimientos responden a la falta de un proyecto capaz de generar ilusión y constituyen un intento de “colectivizar su derrota”.

Frente a este escenario, Bravo ha reivindicado las propuestas económicas de su partido, con especial atención a la construcción de vivienda, el desarrollo industrial, la reducción de trabas administrativas, las infraestructuras energéticas y el respaldo a las empresas.

El suelo para vivienda pública, en el centro de las críticas

Las reclamaciones del dirigente popular se han trasladado también a la gestión del Ayuntamiento de Salamanca. Bravo ha criticado que el Gobierno central no haya atendido la petición municipal de disponer de una parcela del Ministerio de Defensa para promover vivienda pública.

“Aquí quienes están construyendo viviendas son las administraciones locales, en colaboración con la Junta de Castilla y León, mientras el Gobierno de España ni construye ni facilita que otros puedan hacerlo”, ha manifestado.

El responsable popular ha sumado a estas demandas las inversiones en infraestructuras de transporte y energía, que considera necesarias para atraer empresas, impulsar la industria y favorecer la creación de empleo. También ha lamentado la falta de apoyo estatal a la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca, en particular por la ausencia de los incentivos fiscales que reclama el Ayuntamiento para atraer patrocinadores.

“Donde tendría que estar el Gobierno de España, en las infraestructuras, en la vivienda, en el apoyo a las empresas y a las instituciones, está ausente”, ha insistido.

Bravo ha situado las elecciones generales del próximo 29 de noviembre como una oportunidad para abrir una nueva etapa política y recuperar unas administraciones “al servicio de los ciudadanos”.



