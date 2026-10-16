La Universidad de Salamanca y la Cámara de Comercio de España presentan el programa 'Desafío Emprende'. Comunicación USAL.

La USAL y la Cámara de España lanzan 'Desafío Emprende' para formar e incentivar el talento universitario

Un paso firme para estrechar la mano entre la formación universitaria y el mercado laboral. La Universidad de Salamanca y la Cámara de Comercio de España han presentado este viernes el programa 'Desafío Emprende', una iniciativa pensada para potenciar las habilidades profesionales, la creatividad y el espíritu emprendedor entre los jóvenes salmantinos.

La firma del acuerdo ha reunido en el Rectorado al máximo responsable de la USAL, Juan Manuel Corchado, y al secretario general de la Cámara de España, Adolfo Díaz-Ambrona.

En el acto han estado arropados por el vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, Federico Bueno de Mata, y el presidente de Mapfre y Alumni-USAL, Antonio Huertas, junto a los presidentes de las Cámaras de Comercio de Salamanca, Ávila, Zamora y Béjar.

Mediante una partida económica que supera los 181.000 euros, el proyecto abrirá sus puertas a 60 jóvenes menores de 30 años, tanto desempleados como estudiantes o egresados de la propia comunidad universitaria.

A lo largo del programa, los inscritos trabajarán sobre problemas y desafíos empresariales reales con el objetivo de facilitar su salto al mundo laboral.

Conectar las aulas con las empresas para fijar población

Durante la presentación, el rector de la USAL ha destacado la importancia de crear alianzas prácticas que beneficien directamente a los alumnos:

"Tendemos un puente directo entre las aulas y el mercado de trabajo para recortar esa distancia de competencias y lograr que nuestros estudiantes respondan a retos reales del tejido productivo. El talento joven es el verdadero motor que necesitan nuestras provincias para avanzar".

En la misma línea, el secretario general de la Cámara de España ha incidido en cómo este tipo de sinergias ayuda a retener el potencial local: "Acercar a los jóvenes a las empresas resulta fundamental. El emprendimiento abre puertas, fija población y revitaliza el tejido productivo con un impacto que ninguna institución lograría en solitario".

Formación práctica y un maratón final con 2.400 euros en premios

El recorrido de 'Desafío Emprende' se organizará en tres etapas que irán sumando conocimientos teóricos y aplicación práctica. La primera arrancará este 19 de octubre con 30 horas de formación virtual enfocadas en la metodología ágil 'Scrum Master', que permitirá a los participantes lograr una certificación oficial.

Apretón de manos tras el convenio firmado para el programa ‘Desafío Emprende’ Comunicación USAL.

Posteriormente, del 9 al 18 de noviembre, se abordará un segundo bloque en línea de 20 horas enfocado en la gestión empresarial y el cambio en las organizaciones.

El broche final llegará el 3 de diciembre con un 'Hackathon' presencial en el Complejo de Peñuelas de San Blas. En esta jornada intensiva, los participantes se organizarán en equipos para resolver supuestos prácticos de innovación, y las dos mejores propuestas serán recompensadas con un premio de 1.200 euros cada una.