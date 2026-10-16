Salamanca congela sus impuestos por 13º año y rebaja las licencias de obra para comercios y viviendas

Alivio fiscal para el bolsillo de los salmantinos por decimotercer ejercicio consecutivo. El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado de manera inicial el proyecto de ordenanzas reguladoras de tributos, precios públicos y tarifas para 2027.

La propuesta ratifica la congelación de los cinco impuestos de mayor impacto sobre las familias y empresas de la capital: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la plusvalía, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Junto al mantenimiento del cuadro impositivo básico, las nuevas ordenanzas incrementan los incentivos fiscales dirigidos a promover el empleo y la vivienda accesible.

En concreto, la tasa por licencia urbanística aumentará su bonificación del 50% al 90% para dos supuestos clave: la construcción de viviendas de protección pública (VPO) y las obras en locales destinadas a la apertura de un primer negocio o la ampliación de actividades comerciales ya existentes.

Ajuste del 3,2% en concesiones y actualización legal de la tasa de basuras

Por imperativo de compromisos contractuales vinculados a la evolución de los costes, el Ayuntamiento actualizará un 3,2% —cifra equivalente al IPC interanual del pasado mes de mayo— las tarifas relativas a los servicios de agua, alcantarillado, depuración, estacionamiento regulado (ORA), cementerio, Mercado Central, aparcamiento de camiones del Centro de Transportes, grúa y transporte urbano.

En el caso del autobús, el bono-bus especial continuará congelado y la tarifa general mantendrá una subvención municipal del 80% del coste real del billete, situando las tarifas locales entre las más reducidas del panorama nacional.

Por su parte, la tasa de recogida de basuras experimenta una reordenación técnica obligada por la Ley estatal 7/2022 de Residuos, que impone el equilibrio presupuestario del servicio para cubrir un coste total superior a los 22 millones de euros, marcado por el incremento acumulado del 446% en los costes de vertido en la planta de Gomecello debido a nuevos tributos estatales.

Al tener este resultado de los coeficientes de reciclado incorporados, el recibo bajará para el 13% de las familias y comercios de categorías inferiores, mientras que para el 75% de los contribuyentes —viviendas de primera a cuarta categoría— supondrá una variación de 0,63 euros al mes.