Desmantelada una organización criminal que robó 25 vehículos y perpetró 18 robos en negocios de Salamanca

Imagen de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la operación.jpg Fotografía: Guardia Civil.

Los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en el marco de la Operación ‘Venter-Feria’, han desmantelado una organización criminal que estaba, presuntamente, especializada en la sustracción de vehículos para la comisión de robos en establecimientos públicos de la provincia de Salamanca.

La investigación se inició el pasado mes de mayo, tras detectarse un incremento de sustracciones de vehículos estacionados en la vía pública en Santa Marta de Tormes y en Salamanca.

El análisis de las denuncias permitió a los investigadores comprobar que los hechos presentaban características comunes, lo que hizo sospechar de la posible existencia de una organización criminal estructurada.

Paralelamente, agentes de la Policía Nacional investigaban hechos de características similares en la provincia, por lo que ambos cuerpos decidieron unir sus esfuerzos y desarrollar una operación conjunta surgiendo así el inicio de la operación “Venter-Feria”.

La investigación relaciona al grupo con 25 sustracciones de vehículos y con 18 robos en establecimientos públicos. Hay cinco detenidos.

Vehículos sustraídos para cometer robos nocturnos

Las pesquisas permitieron determinar que los vehículos sustraídos eran utilizados posteriormente para cometer robos con fuerza en establecimientos públicos, principalmente restaurantes, gasolineras y tiendas de alimentación.

Los autores actuaban durante la noche y accedían a los locales mediante el método del alunizaje o forzando los cierres. Una vez en el interior, sustraían en pocos

minutos productos alimentarios y dinero en efectivo, que posteriormente introducían en el mercado negro.

Una organización con reparto de funciones

La organización estaba integrada por cinco personas que, presuntamente, desempeñaban funciones diferenciadas dentro de la estructura criminal. Mientras algunos miembros se encargaban de sustraer los vehículos, utilizando arrancadores y herramientas especializadas, otros actuaban como conductores y otros ejecutaban materialmente los robos para pasarle el material robado al último escalón de la organización que se ocupaba de dar salida a los efectos sustraídos en el mercado negro de forma muy rápida.

Cinco registros y cinco detenidos

Ante la elevada actividad delictiva detectada y con la correspondiente autorización judicial, los agentes realizaron durante la mañana de ayer cinco entradas y registros en varios domicilios de Salamanca, además de registrar una vivienda que la organización utilizaba como lugar de almacenamiento y base de operaciones.

Durante las actuaciones se intervinieron productos procedentes de los robos, dinero en metálico, joyas y diversas herramientas presuntamente utilizadas para cometer los hechos delictivos, entre ellas cuatro dispositivos de arranque empleados para sustraer vehículos.

La operación se ha saldado con la detención de los cinco presuntos integrantes de la organización entre los que se encuentra un menor de edad y cuentan con antecedentes relacionados con delitos contra el patrimonio y contra la salud pública.

La investigación conjunta del Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca y de la UDEV de la Policía Nacional de la Comisaría de Salamanca.

Ha permitido desarticular una estructura criminal presuntamente dedicada tanto a la sustracción de vehículos como a la comisión sistemática de robos con fuerza en establecimientos de la provincia y ha estado dirigida por la Titular del Juzgado de Instrucción Núm. 2 de Salamanca.