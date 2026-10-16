Inicio de las obras en el Centro de Innovación Juvenil de Garrido. Ayto. Salamanca.

Arrancan las obras de la Casa de la Juventud de Garrido: un nuevo polo de tecnología y emprendimiento en Salamanca

El barrio de Garrido se prepara para estrenar una de sus transformaciones más esperadas en materia juvenil y comunitaria. El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha este viernes las obras para remodelar y ampliar de arriba abajo la emblemática Casa de la Juventud, que renacerá en un año convertida en un moderno Centro de Innovación Juvenil.

Los trabajos suponen una inversión cercana a los 2,3 millones de euros y cuentan con el respaldo financiero de la Unión Europea a través de los fondos FEDER.

La reforma es la punta de lanza de 'CoNEcta Salamanca', un ambicioso plan de regeneración urbana pensado para revitalizar la zona noreste de la capital charra.

En total, la estrategia destinará más de 15,2 millones de euros a mejorar el entorno y los servicios de más de 33.000 vecinos repartidos entre Garrido Norte, Garrido Sur, Chinchibarra, la Estación y Salesas, financiando el 60 % de las actuaciones con fondos europeos alineados con la Agenda Urbana.

El futuro recinto busca consolidarse como un nodo de retención y atracción de talento, creación de empresas y formación práctica, orientado a reducir la brecha digital e impulsar la igualdad de oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos profesionales sin salir de la ciudad.

Metaverso, plato audiovisual, calistenia y mentoría para el comercio de barrio

El diseño funcional de las instalaciones prevé una transformación integral para combinar el aprendizaje tecnológico con el asociacionismo y el deporte.

En el plano de la vanguardia digital, el edificio contará con un área dedicada al metaverso dotada de simuladores y tecnología de realidad virtual, aumentada y extendida para la formación en entornos digitales.

Esta apuesta por la innovación se complementará con la 'Factoría de Ideas', un espacio de trabajo colaborativo o coworking juvenil, y una sala multimedia profesional destinada a la creación audiovisual, la edición, el pódcast, el streaming y el desarrollo de un canal de comunicación gestionado por los propios jóvenes.

Asimismo, la ampliación del inmueble albergará el denominado 'Andén de las Artes', un auditorio polivalente diseñado para conferencias y retransmisiones en directo, además del 'Vagón de estudio', pensado como zona silenciosa de trabajo académico.

El tejido económico de Garrido también tendrá un peso relevante gracias al programa 'Comercio con futuro', que impulsará el relevo generacional en los negocios de proximidad mediante tutorías intergeneracionales y formación en marketing digital.

Todo ello se completará en el exterior con zonas verdes y espacios deportivos para calistenia, parkour y pump track, al tiempo que se mantendrán y modernizarán servicios tradicionales del centro como su cocina y la emisora de radio.