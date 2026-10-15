Salamanca rinde un sentido homenaje a su Policía Local: "Lleváis a la calle la idea de defender la dignidad humana"

Apuesta decidida por la innovación aplicada a la seguridad ciudadana y la convivencia en Salamanca. El Teatro Liceo ha acogido este jueves la conmemoración anual del Día de la Policía Local de Salamanca, una ceremonia presidida por el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, en la que se han entregado las distinciones y felicitaciones del año 2026, las medallas de permanencia por 25 años de servicio, los homenajes a los agentes jubilados y las condecoraciones a personalidades externas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del Ejército y del ámbito social.

Durante su discurso, el regidor ha enfatizado que la implantación de nuevas herramientas tecnológicas en el cuerpo municipal no busca sustituir la labor humana, sino potenciarla.

"Un agente no puede estar en todas las esquinas a la vez, pero la tecnología sí puede vigilar cada una de ellas para que el policía esté donde más falta hace: en la calle, con los vecinos", ha asegurado Carbayo, subrayando que esta modernización encaja de lleno con el modelo de ciudad volcado en la innovación y 'Salamanca Tech'.

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca entrega las medallas al mérito policial 2026. Ayto. Salamanca.

Drones, Policía de Distrito y coordinación con la Escuela de Salamanca

En el balance de gestión, el alcalde ha desgranado avances como el uso preventivo de la unidad de drones —que en su primer año de funcionamiento ha permitido controlar vertidos ilegales, velar por el patrimonio histórico, apoyar la investigación de accidentes de tráfico y vigilar conductas temerarias al volante—, la extensión de los radares didácticos, la señalización con pictogramas en los entornos escolares y la implantación de nuevos vehículos ECO de emisiones cero.

Esta cobertura digital se complementa con el modelo de cercanía que ofrece la recién estrenada Policía de Distrito y los amplios dispositivos de seguridad desplegados en eventos multitudinarios como la Vía Áurea, las Ferias y Fiestas o la retransmisión del Mundial en la Plaza Mayor.

Asimismo, Carbayo ha elogiado la estrecha coordinación entre estamentos reconociendo con medallas externas al comisario de la Policía Nacional, Claudio Javier Díaz Serrano; al teniente coronel de la Guardia Civil, Arturo Marcos Sánchez; al coronel del Ejército de Tierra, Óscar Javier Nogués Santaló; y al prior de los Dominicos de Salamanca, Fray Manuel Ángel Martínez.

En el marco del V Centenario de la Escuela de Salamanca, el primer edil ha recordado el legado humanista de juristas como Francisco de Vitoria o Domingo de Soto, señalando a los agentes que "la idea de defender la dignidad del ser humano nació en las aulas de esta ciudad y hoy vosotros la lleváis a cada calle".

Honores, medallas y condecoraciones del Día de la Policía Local 2026

El acto ha culminado con la entrega formal de condecoraciones a los integrantes de la plantilla municipal. Siendo otorgada la medalla por sus 25 años de servicio al agente Manuel García García.

Además de un reconocimiento a la trayectoria profesional de Benito González Hernández, Juan José García Flores, José Luis García Sánchez y Pedro García Matas.

Mientras que las medallas al Mérito Policial del año 2026 han sido para 36 efectivos del cuerpo por intervenciones destacadas y su servicio continuo a la ciudadanía.

Los galardonados han sido: Daniel Herrero Cabero, Francisco José Cívicos Hernández, David Alfonso Portal Sánchez, José Bartol Sánchez, Juan Luis Velasco Riego, Francisco Martín Alonso, Miguel Ángel de Dios de Dios, Miguel Ángel Hernández Carnicero, Sara Sánchez Hernández, Víctor Miguel Sánchez Calvillo, Rafael Iglesias Borrego, Rodrigo Calvo Sebastián, Ramón Álvarez Porcel, Álvaro Mesonero Román, Sergio Salas Bonafonte, Juan Carlos Bernal Arjona.

Carlos Ruiz Martín, Enrique Vicente de la Pompa, Pedro García Sánchez, Javier López Cordobés, José Manuel Egido Blanco, Roberto Fiz García, Fidel Montejo Serrano, Nuria Iglesias Martín, Alberto Chamorro García, Emilio Juan Villoria Curado, Óscar Pérez Martín, Rebeca Calleja Velázquez, Javier Funcia Sánchez, Pablo Hernández de Arriba, Diego Rafael Marcos Martín, Ana María Martín Nieto, Manuel Romero Villar, Paula Gutiérrez Sevilla, Cristian López Llorente y Daniel Sánchez Muñoz.

Para culminar el acto, también se otorgó una distinción colectiva a un grupo de 45 agentes por actuaciones meritorias desarrolladas a lo largo del último año.