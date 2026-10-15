Marco Criado, director general de Caza, Pesca y del Medio Rural y Rubén Cañizares, director general de Cuidados y Humanización en un montaje de imágenes. LinkedIn y Jcyl.

Ya es oficial: la Junta renueva dos direcciones clave con los salmantinos Marco Criado y Rubén Cañizares

La Junta de Castilla y León renueva los equipos al frente de dos áreas clave de su gestión autonómica apostando por perfiles técnicos formados en Salamanca.

Se trata de Marco Criado Nicolás, designado nuevo director general de Caza, Pesca y del Medio Rural dentro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, y de Rubén Cañizares Sánchez, que se pone al frente de la Dirección General de Cuidados y Humanización en la Consejería de Sanidad y Bienestar Social.

Dos trayectorias estrechamente ligadas a las aulas y a los centros de trabajo salmantinos que dan el salto a la primera línea institucional.

De la docencia y los cotos de caza a la gestión del medio rural

Marco Criado Nicolás se pone al frente del área cinegética y de desarrollo rural tras una completa etapa académica e investigadora. Es graduado y máster en Ciencias Ambientales y doctor en Geología por la Universidad de Salamanca, centro en el que ejerce como profesor desde el año 2020.

A su bagaje científico se le suma el conocimiento directo del sector sobre el terreno, ya que entre 2021 y 2025 ha trabajado de forma activa como gestor de cotos de caza.

Ese doble perfil, entre la labor de aula y la vivencia en el campo, será el pilar sobre el que busque impulsar la sostenibilidad y la actividad cinegética en los pueblos de la comunidad.

Experiencia a pie de quirófano y en la calidad del hospital salmantino

Por su parte, Rubén Cañizares Sánchez asume las riendas de la Dirección General de Cuidados y Humanización con una marcada vocación por la asistencia y la sanidad pública.

Graduado en Enfermería, y en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Salamanca, cuenta con una sólida especialización académica en gestión sanitaria, dirección de hospitales y liderazgo enfermero.

Su día a día profesional ha discurrido en los pasillos de urgencias, la atención primaria y diversas unidades de hospitalización del Sacyl en centros como el Río Hortega de Valladolid, el Hospital de Medina del Campo y el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

En el hospital salmantino, de hecho, ha venido desempeñando labores de responsabilidad en la Unidad de Calidad y la Jefatura de Unidad de Enfermería en Calidad y Seguridad del Paciente, un bagaje directo en el trato con el enfermo que orientará ahora sus nuevas funciones autonómicas.

Ana Isabel González, nueva directora de servicios jurídicos

Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta de Castilla y León, ha anunciado tras el Consejo de Gobierno celebrado este jueves, 15 de octubre, el nombramiento de Ana Isabel González como nueva directora de servicios jurídicos.

Ana Isabel González es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid (1997) y cuenta con cursos de especialización organizados por el Consejo General del Poder Judicial, por la Junta de Castilla y León, así como por la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP).

Ana Isabel González es letrada de la Dirección de los Servicios Jurídicos, desde 2022 hasta la actualidad.

Fue letrada-jefe de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital (2022).

También letrada-jefe de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, posteriormente Consejería de Fomento y Medio Ambiente (2010-2022)

Letrada-jefe del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, organismo autónomo adscrito a la Consejería de Economía y Empleo (2004-2010).

Letrada de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía y Hacienda (2000-2004)

Miembro del Tribunal del Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Castilla y León (Años 2003 y 2021). Funcionaria del Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Castilla y León (desde el año 2000)

Codirectora del curso ‘La legislación ambiental en Castilla y León. Especial referencia al texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León’ (Programa de formación del Convenio General del Poder Judicial con la Administración de Castilla y León).

Y colaboró con la Universidad de Valladolid, Escuela de Práctica Jurídica, en los cursos de especialización sobre ‘Derecho Autonómico’ y ponente en los cursos celebrados en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ‘Gestión de ayudas FEADER del Medio Natural’.