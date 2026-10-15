El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y la concejala de de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez rinden homenaje a Ángela Figueruelo, María Ángeles Hernández y Vega Moralejo. EE.

La Escuela de Igualdad de Salamanca echa a andar rindiendo homenaje a tres mujeres referentes de la ciudad

La Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’ ha acogido este jueves el acto institucional de apertura del nuevo curso de la Escuela Municipal de Igualdad de Salamanca.

La jornada, presidida por el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha contado con la asistencia de la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, las ediles Almudena Parres y Carmen Seguín, la gerente provincial de Servicios Sociales y responsables de las unidades de igualdad de la Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia, junto a una nutrida representación del tejido asociativo salmantino.

Durante su discurso, Carlos García Carbayo ha enfatizado el "compromiso inquebrantable de Salamanca con la igualdad real", señalando que el nuevo curso ofrecerá 15 propuestas gratuitas hasta final de año que abarcan desde la Escuela de Mujer y Ciencia Ciudadana hasta ciclos de conferencias, talleres, actividades culturales, exposiciones y rutas guiadas.

Apertura del nuevo curso de la Escuela Municipal de Igualdad. EE.

Un programa diseñado para "sensibilizar sobre el daño y el retroceso que provoca la desigualdad, haciendo especial hincapié en la prevención de la violencia de género".

El regidor ha hecho hincapié en el excelente posicionamiento de la capital salmantina en el mapa tecnológico nacional, recordando que, según datos de la Fundación COTEC, Salamanca lidera la presencia de talento femenino en el empleo tecnológico en toda España.

"No queremos que las mujeres seáis meras espectadoras de esta transformación; queremos que la lideréis, que emprendáis, que dirijáis equipos y que toméis las decisiones", ha aseverado Carbayo, animando a dejar de lado la reserva del carácter castellano para "difundir a los cuatro vientos los logros y merecimientos de las mujeres salmantinas".

Homenaje a tres referentes salmantinas y un mensaje de superación

Por su parte, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha ido detallando los contenidos del programa y la labor de colectivos como la Asociación de Mujeres Innovadoras y Tecnólogas, representada por Patricia Sánchez Holgado, poniendo en valor el papel de la mujer en la ciencia y la innovación.

El momento más emotivo del acto ha llegado con el reconocimiento público a tres mujeres referentes en la sociedad salmantina por su contribución al progreso de la ciudad: Ángela Figueruelo, Mari Ángeles Hernández, Vega Moralejo.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez homenajean a 3 mujeres referentes del talento local de la ciudad. EE.

Ángela Figueruelo es catedrática y exdirectora de la Cátedra de Estudios de Género de la USAL, de quien Rodríguez destacó de forma distendida que la "jubilación administrativa no existe para personas con su vocación", manteniéndose activa como profesora emérita.

Mari Ángeles Hernández, gerente de las emblemáticas pastelerías 'La Madrileña', reconocida por su trayectoria empresarial e incansable trabajo al frente del negocio familiar.

Mientras que Vega Moralejo, es docente e integrante de la asociación 'El Legado de las Mujeres', calificada con humor por la concejala como una "superheroína de Marvel" por su energía contagiosa tras haber vencido sus baches de salud "al rincón de pensar".

El acto ha concluido con una llamada conjunta a mantener la coordinación interinstitucional y el clima de concordia en Salamanca para continuar construyendo una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria.