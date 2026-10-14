Montaje de imágenes relacionadas con la marca 'Salamanca Tech', entre los que destaca el AIR Institute o el concejal César Gómez Barthe en la sala de impresoras 3D del Centro Tormes+. Ayto. Salamanca e ICAL.

La metamorfosis de Salamanca: de ciudad universitaria a 'hub' de la biotecnología y la inteligencia artificial

Durante siglos, el nombre de Salamanca ha evocado las aulas centenarias de su Universidad, el dorado de la piedra de Villamayor y un pulso socioeconómico fuertemente volcado en el sector servicios, el turismo y la hostelería.

Sin embargo, en el mapa de Castilla y León se está ejecutando una metamorfosis silenciosa pero profunda.

La capital del Tormes reescribe su modelo productivo para transformarse en un polo tecnológico de referencia internacional, conjugando su tradición investigadora con un ecosistema de biotecnología, inteligencia artificial (IA) y logística avanzada.

Bajo el sello unificado 'Salamanca Tech', la estrategia impulsada por el Ayuntamiento salmantino junto a la Junta de Castilla y León, la Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) busca transformar el conocimiento en actividad económica real y frenar la histórica sangría de talento joven.

Un proyecto de ciudad que ya arroja un cambio de tendencia estructural: el empleo tecnológico en la capital charra ha crecido un 44% entre 2015 y 2025 —superando los 2.750 afiliados en telecomunicaciones, biotecnología, I+D y software—, colocándose como la duodécima ciudad de España en volumen de personal dedicado a la investigación.

Un mapa de 14 millones y seis centros interconectados

El engranaje sobre el que pivota esta reestructuración municipal es una red especializada de seis infraestructuras tecnológicas interconectadas que suman más de 14 millones de euros en inversión, con cofinanciación de fondos europeos FEDER, la Fundación Incyde y el Gobierno autonómico.

Un armazón diseñado para acompañar al talento desde la formación y el prototipado hasta la incubación de empresas y su proyección internacional.

El primer pilar arrancó en la antigua Casa del Campo con el Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+ (1,48 M€), dotado con un Fab Lab de fabricación digital e impresión 3D cuya actividad ha pasado de 942 usuarios en 2022 a bordear los 5.000 este año.

A este se sumó en 2023 el Centro de Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial en Puente Ladrillo (1,65 M€), gestionado junto al AIR Institute, que alberga el centro de innovación digital 'Digis 3' para modernizar más de 1.400 pymes regionales, y el Espacio de Innovación Tecnológica Tormes+ (1,33 M€), centrado en la transferencia de robótica colaborativa y gemelos digitales al tejido industrial.

El impulso a las ciencias de la vida se concentra en Abioinnova (4,2 M€), la incubadora y aceleradora del Campus Agroambiental de La Platina. Equipada con laboratorios compartidos de biología molecular, celular y bioimpresión 3D, acoge ya a 17 'spin-offs' y firmas biotecnológicas en fase de expansión.

El despliegue municipal se completará en los barrios con el Centro de Innovación Juvenil de Garrido (2,3 M€), que transformará la antigua Casa de la Juventud en un espacio de creatividad, metaverso y tecnología multimedia, y el Centro Salamanca Ciudad del Talento en Chamberí (3,39 M€), vinculado al proyecto europeo 'Trust' para aplicar la inteligencia artificial a los cuidados de la dependencia.

La alianza interinstitucional con la USAL y el nuevo centro de Santa Marta

Esta ambiciosa hoja de ruta descansa sobre una alianza interinstitucional sin fisuras entre el Ayuntamiento, la Diputación de Salamanca, la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca (USAL), cuyo papel trasciende lo académico para consolidarse como el auténtico motor de captación de proyectos internacionales, transferencia de conocimiento e impulso de 'spin-offs'.

Esta sinergia pública se extiende más allá de los límites del término municipal para estructurar un verdadero alfoz tecnológico, tal y como evidencia la reciente inauguración del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de la USAL en Santa Marta de Tormes.

Este nuevo enclave metropolitano refuerza la capacidad de la institución académica para conectar la investigación universitaria con el tejido empresarial y ofrecer instalaciones de vanguardia al servicio de la innovación comarcal.

La estrategia del Ayuntamiento: "Queremos retener nuestro talento y atraer el de fuera"

El concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud del Ayuntamiento de Salamanca, César Gómez Barthe, analiza el impacto directo de esta estrategia municipal en el tejido productivo.

Gómez Barthe, quien se ha incorporado recientemente al Pleno tras la salida de Pedro Martínez Córdoba y cuenta con trayectoria previa como emprendedor en el sector privado, destaca la naturaleza unificadora de la iniciativa:

"Salamanca Tech es una marca que agrupa las iniciativas que desarrollamos desde el Ayuntamiento en investigación, tecnología y talento, pero sobre todo es un proyecto de ciudad. Nos une a todos: universidades, empresarios, centros de investigación y administración pública bajo una misma estrategia para situar a Salamanca a la vanguardia".

El edil enfatiza que los datos avalan la ruptura definitiva con el sesgo exclusivo de servicios que arrastraba la capital.

"En los últimos diez años Salamanca ha crecido un 44% en empleo tecnológico según la Fundación Cotec. Además, encabezamos estadísticas tan significativas como tener el porcentaje más elevado de mujeres en el área tecnológica entre las capitales de provincia españolas, superando el 43%, y el empleo vinculado a I+D se ha triplicado, situándonos en el puesto número 12 de toda España".

A través de programas como la 'Formación a la Carta' o las becas de inserción laboral junto a la Fundación Incyde, la ciudad ofrece un puente directo hacia el mercado de trabajo.

"En la formación que realizamos en el centro Tormes+ hemos pasado de 942 personas formadas en 2022 a casi 4.900. Pero es que la formación a la carta ha permitido que de 145 becas de prácticas concedidas hayan salido 100 contratos de trabajo, con una tasa de inserción superior al 65%", subraya Gómez Barthe, quien añade que el objetivo municipal no acaba en la retención local.

"Retener está muy bien, pero también queremos captar y atraer el talento exterior. A través de la alianza 'Salamanca Global Hub' con la Cámara de Comercio y la certificación tres estrellas otorgada por OCA Global como destino preferente para nómadas digitales, estamos posicionando a la ciudad para que profesionales de todo el mundo se instalen aquí".

El concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud, César Luis Gómez-Barthe Celada en su despacho en el Ayuntamiento. Cedida.

El concejal resalta la presencia diferenciadora de la capital en foros nacionales para proyectar esta nueva realidad económica:

"En la última edición de 'Biospain' en Bilbao, el Ayuntamiento de Salamanca era el único ayuntamiento de España presente con estand e imagen propia en el panel de patrocinadores, junto a comunidades autónomas como Madrid o el País Vasco. Muchas veces lo que nos falta en Salamanca es creérnoslo y tener orgullo de nuestra capacidad formativa, universitaria y empresarial".

"En Salamanca ocurren cosas extraordinarias a diario: se levanta la mayor granja de insectos del mundo, una empresa investiga el uso de un virus para curar el cáncer colorrectal y se crean series de animación internacionales de éxito como Momonsters." — César Gómez Barthe, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca.

"En Salamanca ocurren cosas extraordinarias a diario: mientras en Peña Alta se levanta la mayor granja de insectos del mundo con Tebrio, en los laboratorios de Abioinnova una empresa investiga el uso de un virus para curar el cáncer colorrectal y otros equipos crean series de animación internacionales de éxito como Momonsters. Tenemos la materia prima y las instituciones para proyectarlo al mundo."

La Universidad de Salamanca como motor de 'spin-offs' y adaptación académica

En este ecosistema, la Universidad de Salamanca ejerce de verdadero catalizador y cantera inagotable de proyectos.

La masa crítica de investigadores y alumnos de los campus de la USAL y la UPSA ha permitido alimentar la creación de un denso entramado de 'spin-offs' e iniciativas emergentes en áreas como la oncología, la secuenciación genómica, el desarrollo de software en la nube, el videojuego y la animación digital.

Para dar respuesta a las demandas de las firmas biotecnológicas instaladas en espacios como Abioinnova o el Parque Científico, las instituciones académicas adaptan progresivamente sus planes de estudio y grados especializados, conectando la investigación básica de laboratorio con el tejido industrial.

La universidad no solo capta proyectos de financiación europea, sino que transfiere patentes directamente al mercado en un proceso de retroalimentación continua con las aulas.

El gran horizonte industrial: Distrito Tecnológico, Puerto Seco y Tebrio

El mapa transformador de Salamanca se proyecta hacia el futuro mediante tres piezas clave de suelo e infraestructura industrial que consolidan su posición como nodo logístico y tecnológico del oeste peninsular.

El proyecto más ambicioso a medio plazo se levantará en los antiguos terrenos de Mercasalamanca con la creación del Distrito Tecnológico.

La Junta de Castilla y León aportará 26 millones de euros para las tareas de urbanización sobre un suelo cedido por el Ayuntamiento (valorado en 11 millones de euros), donde la Universidad de Salamanca construirá la nueva Facultad de Ingeniería Informática, concebida como un hub de inteligencia artificial y formación computacional.

Esta oferta científica conectará en el plano industrial con el polígono de Peña Alta y el desarrollo del Puerto Seco.

En Peña Alta ya se encuentra asentada Tebrio, la empresa de biotecnología ambiental que promueve la mayor granja de procesamiento de insectos del mundo.

A su lado, la infraestructura ferroviaria del Puerto Seco permitirá gestionar hasta 700.000 toneladas anuales de mercancías procedentes de los puertos portugueses de Aveiro y Leixões (Oporto), canalizando el transporte hacia la Ruta de la Plata y el resto de Europa.

Salamanca deja así de ser solo un aula monumental para convertirse en una fábrica de conocimiento, innovación y empleo cualificado para las nuevas generaciones.