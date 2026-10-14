David Serrada encabezará la lista del PSOE de Salamanca al Congreso y Carlos Fernández Chanca, la del Senado El Español

David Serrada encabezará la lista del PSOE de Salamanca al Congreso y Carlos Fernández Chanca, la del Senado

El PSOE de Salamanca ya tiene sus candidatos para las próximas Elecciones Generales del 29 de noviembre.

El Comité Provincial del partido ha aprobado este miércoles, en una reunión extraordinaria celebrada en su sede de la Cuesta de San Blas, las listas con las que concurrirá a los comicios, con el respaldo de cerca del 94% de los miembros asistentes.

El actual secretario general de los socialistas salmantinos, David Serrada Pariente, encabezará la candidatura al Congreso de los Diputados. Por su parte, Carlos Fernández Chanca, diputado provincial y secretario general de la Agrupación Local de Ciudad Rodrigo, será el cabeza de lista al Senado.

Las candidaturas aprobadas por el Comité Provincial fueron presentadas por la Comisión Ejecutiva Provincial, siguiendo el procedimiento establecido en los estatutos del partido.

Para su elaboración se han tenido en cuenta los resultados de las votaciones celebradas en las asambleas de las distintas agrupaciones locales, en las que los militantes pudieron elegir entre las propuestas presentadas.

Según ha explicado el PSOE salmantino, tanto Serrada como Fernández Chanca fueron los candidatos que obtuvieron un mayor respaldo de la militancia en este proceso interno, abierto tanto a la presentación de candidaturas como a la elección de los representantes.

Tras la reunión, la dirección provincial ha agradecido la participación de todos los afiliados y de los compañeros que han presentado sus propuestas durante el proceso.

Las listas deberán recibir la aprobación definitiva

Las candidaturas aprobadas en Salamanca serán remitidas ahora a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE para su traslado al Comité Federal, convocado para el próximo sábado. Este órgano será el encargado de dar el visto bueno definitivo a las listas.

Candidatura del PSOE de Salamanca al Congreso

La lista para el Congreso de los Diputados estará encabezada por David Serrada Pariente, seguido de Miryam Tobal Vicente, Antonio Cámara López y María del Carmen Ávila de Manueles.

Como suplentes figuran Soledad Ruiz Vega, Carlos Caneiro Rubio y Gloria de Arriba Poveda.

Candidatura del PSOE de Salamanca al Senado

La candidatura al Senado estará encabezada por Carlos Fernández Chanca. María Alegría Alonso González ocupará el segundo puesto y Sergio Maqueda Hernández será el tercer candidato.

Cada uno contará con dos suplentes. En el caso de Fernández Chanca, serán Jennifer Del Pozo Hernández y José Miguel Bueno Vicente. Para María Alegría Alonso González, los suplentes serán José Ángel Castellano Hernán y Carla Terradillos Rodríguez. Por último, Sergio Maqueda Hernández contará con Erica Polo Hernández y Roberto de Castro Rivas como suplentes.