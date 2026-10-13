Prisión para un hombre tras varios robos con violencia a mujeres, uno de ellos con el método del ‘mataleón’

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Salamanca como presunto autor de varios delitos de robo con violencia en los que se habría empleado el método como “mataleón”, una técnica de estrangulamiento que puede provocar graves lesiones a la víctima.

Los hechos investigados tuvieron lugar durante la madrugada, cuando dos mujeres que regresaban a sus domicilios fueron abordadas en los accesos a sus respectivos edificios.

En uno de los casos, el autor habría sustraído por la fuerza el bolso de la víctima.

En el otro, el agresor abordó a una mujer y la estranguló por detrás mediante el método conocido como ‘mataleón’, hasta hacerle perder el conocimiento.

Como consecuencia de la agresión, la víctima cayó al suelo y sufrió lesiones. El autor aprovechó que se encontraba inconsciente para sustraerle sus pertenencias y abandonar el lugar.

Las diligencias de investigación practicadas por los agentes policiales permitieron relacionar al ahora detenido con ambos hechos, por los que fue arrestado como presunto autor.

El detenido, que cuenta con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y agresión sexual, fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad judicial quien decretó su ingreso en prisión.

Se continúan las gestiones de investigación tendentes a determinar su posible participación en otros hechos de esta naturaleza ya denunciados con anterioridad.